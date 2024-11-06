'Не потрібно сподіватися на краще': нардеп заявив, що тариф на світло суттєво зросте

Головне із заяви:
- Україна повинна привести економічні процеси у відповідність до стандартів ЄС
- Тариф на електроенергію в Україні може зрости до 6,5 грн/кВт-год
- Підвищення буде довготривалим і почнеться з 2025 року
Україна поступово наближається до ЄС. Тому країна має привести тарифи на електроенергію у відповідність до європейських норм, що передбачає підвищення. Про це розповів народний депутат Богдан Кицак в ефірі "Новини LIVE".
"Не потрібно сподіватися на краще, потрібно бути реалістами", - заявив надеп.
За його словами, інтеграція з Європейським Союзом вимагає приведення багатьох економічних процесів у відповідність до європейських стандартів. Одним з таких зобов'язань є нормалізація тарифів на електроенергію.
Кицак зазначив, що з цієї причини в Україні можуть встановити тариф на електроенергію у розмірі 6,5 грн/кВт-год. Нардеп зауважив, що існує значна різниця між тарифами в Україні та Європі. Вона зумовлена не лише економічними факторами, а й різницею в заробітних платах і пенсійних виплатах.
"Це буде довготривала процедура поступового підвищення. Але це все може відбуватися у практичній площині, якщо нас постійно економічно підтримуватимуть, або почнеться процедура російських репарацій. Тобто вливання коштів в економіку України", - додав Кицак.
Нареп розповів, що процедура поступового підвищення тарифу на електроенергію розпочнеться з наступного року.
Хто такий Богдан Кицак?
Кицак Богдан Вікторович (нар. 2 вересня 1992, м. Бердичів, Житомирська область) — український педагог, громадський діяч, Народний депутат України 9-го скликання. Він також є членом Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, пише Вікіпедія.
Підвищення тарифів в Україні - прогнози
Як повідомляв Главред, в Україні найближчими місяцями можуть значно зрости тарифи на комунальні послуги. Експерт Юрій Корольчук зазначив, що тарифи на тепло можуть зрости на 30-50%, а на воду – вдвічі. Водночас тариф на електроенергію може досягти 5 грн за кВт-год у 2025-2026 роках.
За меморандумом з МВФ, тарифи можуть зрости навіть під час воєнного стану. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що зростання тарифів очікується вже в першій половині наступного року, а отримані кошти будуть використані для погашення боргів теплокомуненерго перед Нафтогазом.
Експерт Олег Попенко зазначив, що хоча в меморандумі немає прямого зобов'язання підвищувати тарифи, це може статися, якщо програма субсидій буде належно фінансована.
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