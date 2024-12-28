В Україні зріс один із тарифів на електроенергію: кому доведеться платити більше

Зміна торкнеться лише комерційних споживачів.

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В Україні зріс один із тарифів на електроенергію/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

В Україні подорожчав один із тарифів на електроенергію

Дорожче за транспортування електроенергії доведеться платити комерційним споживачам

В Україні один із тарифів на електроенергію подорожчав. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила новий тариф на передавання електроенергії на 2025 рік, який буде на 30% вищим за поточний.

Дорожче доведеться платити лише комерційним споживачам, це не стосуватиметься тарифів для домашніх господарств. Про таке рішення повідомили на засіданні НКРЕКП.

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Нову оплата за послуги "Укренерго" з транспортування електроенергії від виробника до комерційного споживача встановлено на рівні 686,23 грн/МВт*год.

При цьому тарифи на електроенергію для домашніх господарств залишаться на поточному рівні щонайменше до 1 травня 2025 року. Тобто у зимовий період 2024-2025 років вартість 1 кВтг становитиме 4,32 грн/кВтг, незалежно від тарифу на передавання.

Проте варто зазначити, що в Україні діють різні тарифи на електроенергію, включно з багатозонними та спеціальними для користувачів з електричним опаленням.

Підвищення тарифів в Україні – що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в уряді зробили заяву щодо підвищення тарифів на світло, газ та тепло в Україні. За словами очільника уряду, для українців будуть діяти ще 7 програм "Зимової підтримки".

Також раніше повідомлялося, що тариф на електроенергію значно зросте – експерт у сфері ЖКГ озвучив, на скільки. Підвищення тарифів пов'язане з вимогами МВФ, які передбачають їх вирівнювання до ринкового рівня.

Також стало відомо, що найбільший оператор фіксованого зв'язку підвищує тарифи. "Укртелеком" піде на такий крок вже з 1 січня 2025 року.

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