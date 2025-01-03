Погрози Фіцо ігнорують: Словаччина продовжить постачати електроенергію Україні

Словацька компанія SEPS дотримуватиметься договору щодо постачання електроенергії Україні.

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Словацький оператор SEPS ігнорує погрози Фіцо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/robertficosk, скріншот з відео

Коротко:

Словаччина надаватиме електроенергію Україні

Компанія SEPS дотримуватиметься договору з Укренерго попри погрози Фіцо

Україна продовжить отримувати електроенергію зі Словаччини, незважаючи на погрози прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Словацький оператор системи передачі SEPS буде дотримуватись умов чинного договору. Про це пише видання iROZHLAS.

Згідно з договором, SEPS продовжить забезпечувати постачання електроенергії в Україну як частину надзвичайної допомоги. Окрім цього, словацька державна компанія продовжить транскордонну передачу електроенергії через усі ділянки в стандартному режимі.

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Навесні минулого року компанія продовжила контракт ще на 12 місяців, за яким може постачати до 150 мегават електроенергії в українську енергосистему. За перші 11 місяців 2024 року чистий експорт електроенергії зі Словаччини в Україну становив 2,43 тераватт-години, що в 3,5 рази перевищує показники за аналогічний період 2023 року.

Аналітики зазначають, що обмеження постачання електроенергії зі Словаччини порушить європейські та словацькі закони. Колишній міністр економіки Словаччини Карел Гірман заявив, що припинення постачання може призвести до конфлікту всередині ЄС, оскільки електроенергію в Україну продають не державні органи, а трейдери.

Погрози Фіцо припинити постачання електроенергії - головне

Як повідомляв Главред, Київ змушений імпортувати електроенергію з сусідніх країн через руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо кілька разів погрожував Україні припиненням поставок електроенергії, у зв'язку з завершенням терміну дії контракту між "Газпромом" та українським "Нафтогазом" на транзит російського газу.

Також президент України Володимир Зеленський сказав, що Фіцо, ймовірно, отримав наказ від президента Росії Володимира Путіна. Після поїздки до Москви Фіцо намагається створити "другий енергетичний фронт" проти України.

МЗС України заявило, що погрози прем'єра Словаччини відключити електроенергію Україні є безпідставними, оскільки Україна сплачує немалі гроші за імпорт електрики.

Крім цього, днями Фіцо вигадав нову погрозу і заявив, що Словаччина може не тільки припинити експорт електроенергії в Україну, а й значно скоротити допомогу українським біженцям.

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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