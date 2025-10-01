Рус
Чиновникам в Україні хочуть знизити зарплати: у Раді зробили заяву

Анна Косик
1 жовтня 2025, 13:08
Заробітні плати чиновників можуть обмежити лімітом.
Депутат назвав причину, з якої на зарплати чиновників хочуть встановити ліміт / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомив Гетманцев:

  • Для чиновників в Україні хочуть встановити ліміт зарплат
  • В Уряді пропонують, щоб зарплата держслужбовця не перевищувала 80 тисяч гривень

В Україні є багато чиновників, офіційні зарплати яких сягають космічних розмірів. Уряд пропонує змінити це, щоб відновити справедливість в умовах воєнного стану.

Про це у Telegram повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, рівень заробітних плат чиновників хочуть обмежити.

Як може змінитися зарплата українських чиновників

Щоб на час війни тягар фінансування оборонних потреб був справедливо розподілений, Гетманцев та спікер ВРУ Руслан Стефанчук подали пропозицію до Держбюджету на 2026 рік для обмеження рівня заробітних плат чиновників лімітом 80 тисяч гривень на місяць.

"При цьому таке обмеження не поширюватиметься на осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони", - наголосив нардеп.

Зарплати в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні може повільніше зростати мінімальна зарплата, ніж уряд очікував раніше - вона буде на рівні 8647 гривень у 2026 році.

Раніше очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев висловив думку, що українські педагоги мають отримувати щонайменше 1500 доларів (приблизно 64 тис. грн) на місяць.

Напередодні стало відомо, що середня заробітна плата штатних працівників в Україні в липні 2025 року сягнула 26 499 грн. Традиційно найвищий рівень оплати праці зафіксовано в Києві - 40 546 грн.

Про персону: Данило Гетманцев

Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

зарплати держслужбовець новини України
