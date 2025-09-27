Рус
В Україні піднімуть зарплати до 35 тисяч: які українці отримають у рази більше

Даяна Швець
27 вересня 2025, 14:43
Метою рішення є стимулювати та підтримати українців, що надають допомогу в найскладніших умовах.
В Україні піднімуть зарплати до 35 тисяч: які українці отримають у рази більше
У кого підвищаться виплати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ТСН.uа

Ключове:

  • Медикам у зонах бойових дій підвищили зарплати до 40 тисяч
  • На охорону здоров’я у 2026 році виділять на 38 млрд грн більше

Кабінет Міністрів ухвалив рішення суттєво підняти зарплати для медиків, які працюють у найбільш небезпечних регіонах країни. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Медичні працівники, які виконують обов’язки безпосередньо в зонах активних бойових дій, тепер отримуватимуть такі мінімальні виплати:

  • лікарі - 40 000 грн,
  • середній медперсонал - 27 000 грн,
  • молодший медперсонал - 18 000 грн.

У медзакладах, що розташовані в районах із потенційною загрозою бойових дій, встановлено нижчі, але теж підвищені оклади:

  • лікарі - 28 000 грн,
  • середній медперсонал - 18 000 грн,
  • молодший медперсонал - 9 000 грн.

Уряд заклав кошти на медицину в бюджет-2026

У проєкті Держбюджету на 2026 рік на 2026 рік передбачено суттєве збільшення видатків на медицину. Зокрема, зарплату лікарів первинної та екстреної допомоги планують підняти до 35 тисяч гривень. На ці потреби закладено 41 млрд грн.

Додатково 10 млрд грн уряд хоче спрямувати на скринінгові програми для людей віком від 40 років. Основний акцент буде зроблено на ранньому виявленні серцево-судинних хвороб, діабету та проблем із психічним здоров’ям.

Загалом у 2026 році фінансування системи охорони здоров’я складе 258 млрд грн, що на 38,2 млрд грн перевищує цьогорічні видатки.

Найбільшу частину коштів, а саме 191,6 млрд грн, отримає програма медичних гарантій. Із них 141,9 млрд грн планують витратити на лікування військових, реабілітацію, допомогу при тяжких травмах і опіках, а також на кардіохірургію, онкологію та інші напрямки.

Окремо 8,7 млрд грн піде на закупівлю безкоштовних ліків для пацієнтів із хронічними захворюваннями.

Централізовані закупівлі препаратів (онкологія, орфанні хвороби, серцево-судинні захворювання, ендопротези) у 2026 році становитимуть 15,1 млрд грн.

Ще 18,6 млрд грн планують інвестувати у великі медичні проєкти: розвиток перинатальних центрів, підтримку матерів і новонароджених, психіатричну допомогу, закупівлю сучасного обладнання та роботу реабілітаційних центрів.

Зарплати в Україні - що відомо

Раніше Главред писав, що українцям повідомили про заплановане підвищення мінімальної заробітної плати. Паралельно із цим також обговорювалася ідея, щоб частина зарплати, яка відповідає прожитковому мінімуму, не обкладалася податками.

Проте, Міністерство фінансів розробило макроекономічний прогноз, згідно з яким зростання мінімалки може відбуватися повільніше, ніж очікувалося. Такий "другий сценарій" зумовлений врахуванням тривалої війни в Україні.

Окремо, Кабінет міністрів України затвердив нові правила, що регулюють виплати для педагогів. Зміни, про які повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, стосуються щорічної винагороди, надбавок за стаж роботи, а також доплат за інклюзивне навчання.

Більше економічних новин:

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Кабмін медики зарплати новини України підвищення зарплат Юлія Свириденко
