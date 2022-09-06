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Військовий експерт спрогнозував, що змусить Кремль "втратити береги" у війні

6 вересня 2022, 02:40

Якщо Україна оголосить про остаточний вихід з переговорного процесу з Росією, то Кремль пуститься "у всі тяжкі", вважає військовий експерт Олег Жданов.

Окупант
Військовий експерт спрогнозував, що змусить Кремль "втратити береги" у війні / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Якщо офіційний Київ публічно оголосить про те, що остаточно і безповоротно виходити з переговорного процесу з Росією, то Кремль може "втратити береги". Таку думку в черговому випуску свого блогу висловив відомий військовий експерт Олег Жданов.

"Росія постійно намагається посадити нас за стіл переговорів, використовуючи для цього всі засоби. Вони сподіваються застовпити завойовані території. І поки Україна не сказала остаточне "ні", для Росії це підвішена морквина, до якої вони прагнуть. Для РФ дуже важливо чути від нас, що ми остаточно не виходимо (з переговорів). Якщо ми скажемо, що виходимо з переговорного процесу, Росія буде вести себе відповідно. Тоді у них не буде стримуючого фактора. Вони можуть пуститися у всі тяжкі, в тому числі і щодо наших військовополонених і щодо іншого шантажу", – зазначив він.

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За словами Жданова, з вуст представників офіційного Києва неодноразово звучало ‒ що Україна сяде за стіл переговорів з РФ на своїх умовах.

"Це повне виведення російських військ з території України. у межах 91-го року. Тоді ми сідаємо за стіл переговорів і далі визначаємо, як ми будемо жити. Все одно будь-яка війна повинна закінчуватися переговорним процесом", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив - у Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

До того керівник ГУР генерал Кирило Буданов говорив, що вже з третього місяця літа, з серпня, на фронтах російсько-української війни, швидше за все, почнуться переломні моменти.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року. Ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в доступному для огляду майбутньому", - сказав офіцер.

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ЗСУ Олег Жданов новини України війна Росії та України
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