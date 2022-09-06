ЗСУ ліквідували офіцера-танкіста з Пензенської області РФ

Дмитро Паас ліквідований в Україні / скріншот

На війні в Україні ліквідований молодший офіцер-танкіст російської окупаційної армії Дмитро Паас. Ще в березні загарбник "засвітився" в Ізюмі на Харківщині. Приїхав в Україну загарбник з Пензенської області РФ.

Про ліквідацію російського танкіста розповів керівник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко у Facebook. На батьківщині загарбника підтвердили його смерть.

"У нас дуже хороша новина: Російський танкіст, офіцер, військовий злочинець Дмитро Паас, викритий ще в березні разом з геолокацією його танка біля школи на харківському напрямку, був успішно знищений!" - написав Бурко.

Волонтери InformNapalm військового злочинця ідентифікували навесні в Ізюмі Харківської області. На опублікованих в мережі кадрах від 16 березня окупант на тлі підгорілого російського танка Т-72 БА розповідав, як потрапив під мінометний обстріл. Він зізнається, що до цього бронетехніка ЗС РФ ховалася біля магазину, між житловими будинками і школами.

"Зовнішні баки почали горіти, тому що в них влучив снаряд. Але через те, що він був осколковий, то навіть не збив гусеницю. В принципі все нормально, машина технічно справна", - стверджував Паас.

Тоді було встановлено, що на кадрах саме Дмитро Паас (в мережі підписувався як Дмитро Алаторцев, остання активність була 19.02.2022) – уродженець міста Кузнецьк Пензенської області РФ.

Він свого часу закінчив Казанське військове училище. В Україні воював у складі одного з підрозділів ЗС РФ на Ізюмському напрямку.

Дмитро Паас / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Дмитро Паас / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

4 вересня росЗМІ підтвердили ліквідацію чергового окупанта. Точна дата смерті Пааса невідома, але на кладовищі в рідному місті він похований поруч з ще кількома земляками-загарбниками. Пропагандисти заявили, що за це окупант був посмертно "нагороджений" так званим орденом мужності.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

В Україні "демілітаризували" чергового молодшого офіцера армії РФ. Надір-Шах Акболатов командував батареєю гаубичного артилерійського дивізіону окупантів.

Раніше на війні в Україні ліквідовали Микиту Сокура - старшого сержанта російської окупаційної армії з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

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