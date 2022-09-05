Арестович назвав "найгарячіші" напрямки для ЗСУ

Дві найгарячіші точки по роботі далекобійної артилерії - це Херсонське і Мелітопольське напрямки.
Найбільш "гарячими" напрямками для роботи далекобійної артилерії Збройних сил України є Херсонський, Мелітопольський і Донецький.
Як каже радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE, далекобійна артилерія стала бити приблизно в один день на Херсонському та Мелітопольському напрямках.
"Там робота йде нітрохи не менше... Дві найгарячіші точки по роботі далекобійної артилерії - це Херсонське і Мелітопольське (напрямки, - ред.). Хоча і Донецьке теж", - зазначив він.
Звільнення територій на Херсонському напрямку
Нагадаємо, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.
Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в пресслужбі бригади імені Івана Богуна.
Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.
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