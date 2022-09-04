ЗСУ вибили окупантів з населеного пункту на Херсонщині та взяли багато полонених

ЗСУ звільнили Високопілля / t.me/bohunbrigade

У неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.

Бійці бригади імені Івана Богуна опублікували відповідне фото зі звільненого Високопілля.

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"Сьогодні рано вранці підрозділи ЗСУ підняли державний прапор над лікарнею в смт Високопілля Херсонської області", - сказано в повідомленні.

Як уточнюють джерела, українські бійці взяли багато полонених при звільненні Високопілля.

"Є інфа, що наші бійці дуже добре поповнили обмінний фонд", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.

Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.

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