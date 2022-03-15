Через 10 днів війни в Україні РФ пройде точку неповернення: генерал США пояснив, що це означає

Українській стороні потрібно зуміти вистояти, доки у РФ вичерпаються можливості / Фото Reuters

Приблизно через 10 днів війни в Україні росіяни пройдуть точку неповернення - вони не зможуть вести активні бойові дії. Це станеться, якщо країни Заходу посилять підтримку української сторони.

Таку думку озвучив генерал у відставці, колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес в ефірі телеканалу MSNBC.

В ході війни в Україні Росія перейшла до протистояння на виснаження - бомбардування міст, вбивство мирних людей на дорогах. На його думку, у противника не вистачає особового складу, часу. Також у нього закінчуються боєприпаси.

"Приблизно через 10 днів... за умови, що ми, Захід, не тільки продовжимо, а й посилимо наше постачання українських сил, щоби вони мали можливість знищувати російську артилерію, армію і відбивати ракетні удари. За умови, що ми це зробимо, то за 10 днів росіяни пройдуть точку неповернення, коли вони більше не зможуть вести активні бойові дії в цій війні", - вважає Ходжес.

Генерал вважає, що українській стороні потрібно зуміти вистояти, доки у РФ вичерпаються можливості.

Як повідомляв Главред, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш більше не виключає можливості ядерної війни, враховуючи розвиток подій в Україні. Ще кілька тижнів тому глава ООН називав подібну перспективу неймовірною. За його словами, той факт, що Росія поставила ядерну зброю стримування в режим очікування, є моторошною подією.

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