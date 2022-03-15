У Волновасі рашисти заради розваги стріляли по домівках

Орки стріляли по житлових будинках у Волновасі / фото скрін

Російські військові після руйнування міста Волноваха в Донецькій області взялися стріляти із танків по житловим будинкам. Відповідне відео в понеділок, 14 березня, вони виклали до Мережі.

Евакуюватися вдалося дуже невеликій кількості місцевих жителів. Точна кількість загиблих у місті з початку війни невідома.

Волноваха - важливе місто на трасі, котра зв'язує Донецьк із Маріуполем. Бої за контроль над Волновахою тривали з першого дня війни, 24 лютого.

Війна РФ проти України

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