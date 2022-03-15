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Байден пообіцяв зброю для захисту від РФ і покликав українських біженців до США

15 березня 2022, 00:58

США подбають про те, щоб українські війська мали все необхідне для оборони.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про те, що Америка продовжує залишатися на боці України у війні, яку влаштувала путінська Росія.

У своєму Twitter він підкреслив, що США подбають про те, щоб українські війська мали все необхідне для оборони.

Глава Білого дому зазначив, що українські біженці можуть відправитися в Штати, щоб отримати укриття і бути впевнені, що про них подбають.

"Ми відправимо гроші, їжу і допомогу, щоб врятувати життя українців. Ми зустрінемо українських біженців з розпростертими обіймами", - вказав американський президент.

Байден додав, що українські війська будуть забезпечені сучасною бойовою технікою для надання гідного протистояння ворогові.

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Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Джо Байден війна Росії та України
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