Байден пообіцяв зброю для захисту від РФ і покликав українських біженців до США

Джо Байден / Фото Reuters

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про те, що Америка продовжує залишатися на боці України у війні, яку влаштувала путінська Росія.

У своєму Twitter він підкреслив, що США подбають про те, щоб українські війська мали все необхідне для оборони.

Глава Білого дому зазначив, що українські біженці можуть відправитися в Штати, щоб отримати укриття і бути впевнені, що про них подбають.

"Ми відправимо гроші, їжу і допомогу, щоб врятувати життя українців. Ми зустрінемо українських біженців з розпростертими обіймами", - вказав американський президент.

Байден додав, що українські війська будуть забезпечені сучасною бойовою технікою для надання гідного протистояння ворогові.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.