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Чим можна замінити свічки, якщо немає світла: українцям дали поради

15 листопада 2022, 15:48

Свічки можуть бути небезпечними, якщо їх неправильно використовувати. Але їх можна замінити на інші джерела освітлення.

Свечи, свеча, гирлянда
Чим можна замінити свічки, якщо немає світла/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Через стабілізаційні відключення світла свічки зараз дуже популярні серед українців як альтернативне джерело освітлення. Проте якщо поводитися з ними неправильно, вони можуть стати причиною пожежі. Адже першочергово це відкрите джерело вогню.

У КМДА нагадали, що свічки можна використовувати тільки для освітлення, і не можна намагатися з їхньою допомогою нагріти приміщення або розігріти їжу. Низку порад щодо використання свічок також дав спеціаліст Головного управління ДСНС України.

Спеціалісти відомства нагадали, як потрібно поводитися зі свічками, щоб не наразити себе і рідних на небезпеку й не спричинити пожежу.

Як правильно користуватися свічками, щоб уникнути пожежі

Онова повинна бути міцною, щоб свічка, яка на ній стоятиме, не впала. Перед тим, як запалити свічку, перевірте, щоб довжина гніту не перевищувала 0,5 см. Якщо ж він буде довшим, краще його обрізати.

Запалену свічку потрібно ставити тільки у місцях, де поруч немає речей, які можуть загорітися. Ні в якому разі не можна ставити її біля штор, книжок тощо. Також є дуже важливе правило – не залишати свічку без нагляду. Якщо виходите з кімнати – краще погасити її. Тим більше не можна лишати її горіти, коли ви лягаєте спати.

Свічка повинна стояти у місці, де її не дістануть діти і домашні тварини.

Між кількома свічками повинна бути відстань не менше 10 см. Якщо вони стоятимуть ближче, температура між ними може стати такою високою, що це може спричинити пожежу.

Гасити і викидати свічку потрібно тоді, коли залишається 2 сантиметри парафіну/воску.

  • Правила пожежної безпеки під час відключення електроенергії
    Правила пожежної безпеки під час відключення електроенергії КМДА
  • Правила пожежної безпеки під час відключення електроенергії
    Правила пожежної безпеки під час відключення електроенергії КМДА
  • Правила пожежної безпеки під час відключення електроенергії
    Правила пожежної безпеки під час відключення електроенергії КМДА
  • Правила пожежної безпеки під час відключення електроенергії
    Правила пожежної безпеки під час відключення електроенергії КМДА
  • Правила пожежної безпеки під час відключення електроенергії
    Правила пожежної безпеки під час відключення електроенергії КМДА

Чим можна замінити свічки

Свічка є не дуже безпечною, адже є джерелом відкритого вогню. Проте її можна замінити на більш безпечні варіанти джерел освітлення, які працюють без постійного підключення до електроенергії.

  • Світлодіодна стрічка – працює від постійного струму, але також може працювати від батарей;
  • гірлянди на батарейках – можуть працювати упродовж 2-3 днів;
  • гірлянди з живленням від USB – під час відключень електроенергії можуть працювати від повербанку, якщо ж електрика є, їх можна підключити в розетку за допомогою перехідника;
  • світлодіодні ліхтарі – їх можна підключити до акумулятора або батареї, вони компактні і дуже економно витрачають електроенергію;
  • гасова лампа – такі лампи потребують палива і в інтернеті називаються "туристичними", проте варто врахувати, що це теж не дуже безпечний варіант.

Раніше Главред розповідав, як самостійно зробити спеціальну свічку, яка замінить 76 штук звичайних. Також ми розбиралися, чому свічки швидко згоряють та які хитрощі застосувати, щоби вони довше горіли.

Також Главред розбирався, як дешево і швидко зробити свічки в домашніх умовах, щоб не сидіти в темряві під час відключень. Вони можуть вийти дешевшими і якіснішими, ніж в магазині.

Читайте також:

свет свічки відключення світла електроенергія
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