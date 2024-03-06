У ЄС майже "закрили" рахунок на 800 тисяч снарядів для ЗСУ: коли з'являться на фронті

Без підтримки союзників в України можуть закінчитися снаряди вже за кілька місяців, писали ЗМІ.

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У ЗСУ виснажені запаси боєприпасів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Союзники України зібрали майже всю суму, необхідну на закупівлю 800 тисяч снарядів для ЗСУ за ініціативою Чехії, пише Bloomberg з посиланням на джерела в українському уряді.

Зобов'язання означають, що снаряди можуть бути доставлені в Україну протягом кількох тижнів. Точні терміни залежатимуть від контракту і графіків поставок і можуть змінитися, попереджають співрозмовники агентства.

За оцінками, Україні знадобиться щонайменше 200 тисяч пострілів на місяць, щоб продовжувати боротьбу з російськими військами, середня щоденна витрата снарядів яких може бути втричі-п'ять разів більшою, ніж у ЗСУ.

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Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що зараз сильно відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться в публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті відбулося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу і снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа і його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Пропозиція Чехії про закупівлю 800 тис. снарядів для України

17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла 800 тисяч снарядів для ЗСУ. Однак, щоб доставити знайдені снаряди в Україну потрібне додаткове фінансування від країн-партнерів.

Ініціативу Чехії підтримали Німеччина, Нідерланди, Данія та Франція. Зокрема, Нідерланди вже пообіцяли надати на ці цілі 100 млн євро.

Згідно з даними Spiegel, в України можуть закінчитися снаряди вже за кілька місяців. Є ймовірність, що отримати боєприпаси можна буде і в країнах арабського світу. У деяких із них є великі запаси. Також необхідні для України боєприпаси є на Балканах і в Африці.

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