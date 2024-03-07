Залужному дають нову посаду: чим буде займатися колишній головнокомандувач ЗСУ

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний тепер буде дипломатом.

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Залужний стане послом України у Великобританії / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний найближчим часом може отримати нову дипломатичну посаду. Відповідне рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Міністерство закордонних справ.

Залужний стане послом України у Великобританії.

"У четвер, 7 березня 2024 року, Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - йдеться у повідомленні. відео дня

МЗС України вже направило відповідний запит Великобританії для погодження.

Хто такий Валерій Залужний? Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Відставка Залужного: що відомо

Нагадаємо, що 8 лютого генерала Валерія Залужного відправили у відставку. Президент України провів зустріч із з генералом Валерієм Залужним та запропонував йому продовжити перебування в команді.

У президента Володимира Зеленського уперше назвали причину звільнення Залужного. Подоляк підтвердив, що Банкова була не задоволена результатами торішніх контрнаступальних операцій на передовій під керівництвом Залужного.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив деталі відставки генерала Залужного. Данілов вказує на те, що цей процес цілком природний, коли із приходом нового керівника сталися ряд інших кадрових змін у командуванні.

Валерію Залужному присвоїли звання Героя України. Після відставки генерала його нагородили за видатні особисті заслуги в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. Також він отримав орден "Золота зірка".

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