Слова Макрона про 'червоні лінії' розлютили Медведєва: бризкає слиною

Експрезиденту РФ дуже не сподобалася нова заява французького лідера.

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Медведєв знову істерить / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Франції після заяви Еммануеля Макрона, яка з'явилася у ЗМІ, що щодо допомоги Україні у Парижа "більше немає червоних ліній".

У коментарі пропагандистам Кремля Медведєв заявив, що "слова Макрона означатимуть, що і у РФ немає червоних ліній щодо Франції".

Публікацію Медведєв завершив фразою з римського права - "In hostem omina licita", яка в перекладі означає "щодо ворога все дозволено".

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Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав вельми "миролюбну" позицію щодо Москви, весь час закликаючи сторони до "діалогу". Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресору, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам. Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки і боєприпасів) через скорочення допомоги США Макрон зайняв "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу. Серед причин, що спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростаючий тиск на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США і Німеччини.

"Червоних ліній більше немає"

Французький президент Еммануель Макрон під час зустрічі з лідерами партій заявив, що в допомозі Україні більше немає "червоних ліній". Це, за даними Le Monde, політиків стурбувало.

Французький політик - представник Комуністичної партії Франції Фаб'єн Руссель - на тлі зустрічі з Макроном додав, що позиція Франції щодо України "змінилася".

"Червоних ліній більше немає, обмежень більше немає", - сказав Руссель.

Як розповіла голова французької Партії Зелених Марін Тондельє, глава держави пояснив, що "оскільки ми стикаємося з Володимиром Путіним, який, вочевидь, не має жодних обмежень", "встановлювати обмеження самим", "інтерналізувати обмеження" означало б "дати йому порівняльну перевагу". Вона також сказала, що "надзвичайно тривожно бачити, як президент Франції пояснює комусь, хто має ядерну зброю, яку ми самі маємо, що ми маємо показати, що в нас немає жодних обмежень".

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