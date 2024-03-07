В ЄС зробили гучну заяву про Оборонний союз: що стосується підтримки України

Європа має докласти зусиль, щоб розвинути та налагодити виробництво наступного покоління оперативних оборонних спроможностей.

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В ЄС зробили гучну заяву про Оборонний союз / колаж: Главред, фото: ОПУ, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що протягом наступних п’яти років євроінституції, що будуть сформовані за підсумками виборів до Європарламенту, мають сформувати справжній Оборонний союз, оскільки зміцнення безпеки ЄС є невідкладним завданням.

Про це у Бухаресті під час виступу на конференції Європейської народної партії (ЄНП) із визначення ключових кандидатів на майбутніх європейських виборах заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає ТСН.

"Безпека для Європи означає, що ми маємо робити більше для нашої власної оборони. Наша наступна мета є дуже чіткою: ми маємо надати турбоприскорення для наших промислових спроможностей протягом наступних п’яти років. У центрі цього має бути один простий принцип - Європа має витрачати більше... Це допоможе нам відповісти на термінову необхідність відновити, поповнити і модернізувати збройні сили країн-членів та продовжувати підтримку України", - наголосила фон дер Ляєн. відео дня

Вона висловила переконання, що Європа має докласти зусиль, щоб розвинути та налагодити виробництво наступного покоління оперативних оборонних спроможностей, які дозволять досягати перемоги у будь-якій битві.

"ЄНП є партією, яка виступає за Європу, яка може захистити себе. І ми будемо тією партією, яка досягатиме результатів у (формуванні) Оборонного союзу. Ця мета потребує неподільної уваги, саме тому нам необхідно мати єврокомісара з оборони для наступного мандату. Такою є наша мета, мета ЄНП", - зазначила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, що ЄС може перейти в "режим військової економіки". Європейський комісар з питань промисловості Тьєррі Бретон представить пропозиції для стимуляції країн ЄС купувати більше зброї у європейських компаній.

Стало відомо, що ЄС посилить контроль за експортом українського зерна. Європейський союз посилить контроль за виконанням домовленостей при ввезенні зерна з України, щоб вирішити проблему з протестами польських фермерів.

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