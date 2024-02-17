УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Знайшли 800 тисяч снарядів для ЗСУ: в Чехії розповіли, коли Україна їх отримає

Юрій Берендій
17 лютого 2024, 17:11
Президент Чехії зазначив, що для транспортування знайдених снарядів до України потрібне додаткове фінансування з боку інших країн-партнерів.
Знайшли 800 тисяч снарядів для ЗСУ: в Чехії розповіли, коли Україна їх отримає
В Чехії знайшли сотні тисяч снарядів для ЗСУ / Колаж Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Президент Чехії Петр Павел у Мюнхені на "Українському ланчі" заявив, що його країна виявила творчий метод постачання снарядів для України, але для цього необхідне фінансування, повідомляє портал Seznam Zprávy.

Він взяв участь у панельній дискусії з керівниками п'яти держав-членів ЄС, де обговорювалися проблеми постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ. Павел підкреслив, що Прага розробила механізм для забезпечення таких постачань.

"Нам треба підтримувати Україну у постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел. Нам треба бути такими ж інновативними і гнучкими, як українські солдати, і шукати військове обладнання усюди", – пояснив він.

відео дня

Павел зазначив, що Чехія шукає військове обладнання по всьому світу і потім співпрацює з партнерами з НАТО. Він особливо відзначив Данію, Нідерланди та Канаду за надання ресурсів для постачання військового обладнання до Чехії, яке потім швидко переадресовується в Україну

Петр Павел заявив, що Чехія досягла успіху в пошуку.

"Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155, ще 300 тис. снарядів калібру 122, які ми зможемо поставити протягом кількох тижнів, якщо швидко знайдемо фінансування. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо", – заявив він.

Допомога ЄС для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, постпред України при ЄС Всеволод Ченцов вважає, що Європейський Союз може розглянути можливість збільшення допомоги Україні на 50 мільярдів євро, яка передбачена на чотири роки.

Водночас, ЄС може намагатися пом'якшити прямий дефіцит боєприпасів в Україні, використовуючи кошти з блоку для спільних закупівель снарядів на світовому ринку.

Як вказує голова бюджетного комітету Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт, погоджена допомога Україні від Європейського Союзу у розмірі 50 мільярдів євро є недостатньою для покриття потреб країни до 2027 року.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Євросоюз військова допомога
Реклама

Головне за день

Путіна може спіткати доля Навального

Путіна може спіткати доля Навального

18:49 Погляди
"В Авдіївці тривають бої": Фірсов розповів, що відбувається насправді

"В Авдіївці тривають бої": Фірсов розповів, що відбувається насправді

18:12 Україна
Знайшли 800 тисяч снарядів для ЗСУ: в Чехії розповіли, коли Україна їх отримає

Знайшли 800 тисяч снарядів для ЗСУ: в Чехії розповіли, коли Україна їх отримає

17:11 Світ
Всі головні новини

Популярне

Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали : заступник командира 3 ОШБр 37546

"Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали": заступник командира 3 ОШБр

Люди відмовляються від оцту через більш ефективний засіб для видалення накипу 16933

Люди відмовляються від оцту через більш ефективний засіб для видалення накипу

Кішка робить одну важливу дію, якщо вибачається: як коти відчувають провину 9346

Кішка робить одну важливу дію, якщо вибачається: як коти відчувають провину

В Україну залетять дощі і сильний мороз: де вдарить майже -10 7237

В Україну залетять дощі і сильний мороз: де вдарить майже -10

Останні новини

18:49

Путіна може спіткати доля Навального

18:45

Китай не буде "сидіти склавши руки": Ван Ї висловився про війну в Україні

18:34

"Неповага до звання": британський полковник розкритикував відставку Залужного

18:22

Масляна-2024: головні правила свята на кожен день тижня

18:12

"В Авдіївці тривають бої": Фірсов розповів, що відбувається насправді

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:00

Під загрозою ще 2 міста: після захоплення Авдіївки росіяни готують новий наступ

17:55

Завдавали колосальних втрат РФ: спецпризначенці тиждень обороняли дорогу з АвдіївкиФото

17:11

Знайшли 800 тисяч снарядів для ЗСУ: в Чехії розповіли, коли Україна їх отримає

17:07

"Ненависть Путіна ніколи не переможе": Зеленський зробив гучну заяву

Реклама
16:59

Позиції чи солдати: Сирський відверто розповів, що для нього важливіше

16:59

Церковне свято 18 лютого: чому цього дня не можна йти в гості

16:50

У Запоріжжі після ворожої атаки тисячі городян залишилися без опалення

16:39

Найбільший виклик для росіян: в ЗСУ оцінили загрозу висадки РФ на правому березі

16:34

Він є вдома у всіх: інгредієнт, який продовжить життя квітів на День святого Валентина

16:15

У РФ "доконали" опозиціонера: як смерть Навального вплине на ситуацію в країні

16:07

"Авдіївку – повернемо": Умєров назвав ключові фактори для звільнення міста

16:05

Куди поділись пілоти знищених російських літаків: у ЗСУ розкрили деталі

15:51

Росіяни ракетами обстріляли Харківщину: знищили 2 під'їзди, під завалами - люди

15:23

Переломний момент попереду: боєць ЗСУ розповів правду про вихід з Авдіївки

15:18

Doc Kyiv Fest: Оголошено національну конкурсну програму кінофестивалю

Реклама
15:03

"На нас чекають дуже важкі бої": у 3 ОШБр розповіли, як виводять війська з Авдіївки

14:59

Після відходу ЗСУ з Авдіївки росіяни готують новий наступ - Третя штурмова бригада

14:43

П'яного Білана зняли на концерті в Казахстані

14:09

Зеленський у Мюнхені запропонував звозити Трампа на фронт - зал аплодував

13:59

Росіяни пішли на штурм Авдіївки без бронежилетів, таких втрат ще не було - Атеш

13:39

ЗСУ зайняли позиції на другому рубежі оборони в Авдіївці: Тарнавський розповів про втрати РФ

13:36

Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі: подробиці атаки

13:14

ЗСУ знищили три російські літаки: головнокомандувач розкрив деталі

12:55

Навального вбили: команда російського опозиціонера підтвердила його смерть

12:52

"Реальна загроза": в ISW дали прогноз нападу РФ на країни НАТО

12:51

Про що говорив Зеленський на Мюнхенській конференції: головні тези

12:33

"Правильні рішення": Шольц розповів, чому Україна не може отримати ракети Taurus

12:15

Сподіваюся, що знову буду чути: Камалія з лікарні подякувала хірургам

12:15

"Ми повернемо додому мільйони українців": Зеленський зробив гучну заяву

12:10

"Буде або в Гаазі, або вбитий": Зеленський спрогнозував долю диктатора ПутінаВідео

12:07

"Путін зі своїми головорізами": російський соціолог розкрив, що сталось із Навальним

11:43

Експерт із садівництва розповів, як привести газон до ладу всього за пару тижнів

11:27

"Це професійне рішення": Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки

10:43

Китайський гороскоп на 18 лютого: Тигр - захищайтеся, Коза - поговоріть з друзями

10:40

"Дедалі менше придатних позицій для оборони" - Тимочко про бої на Авдіївському напрямку

Реклама
10:38

Авдіївка обійшлася кратно дорожче, ніж Бахмут: пропагандисти РФ у ступорі через втрати армії

09:57

Захоплення Авдіївки не дасть переваг: ISW про те, куди окупанти підуть далі

09:52

"Немає майбутнього, рятуйте дітей": колишній Собчак прокоментував смерть Навального

09:41

Потужна пожежа в Росії: в Іжевську загорівся ТЦ, де виробляли дрони - росЗМІВідео

09:03

Військова допомога Україні: Конгрес США розгляне питання не раніше середини березня

09:00

Путін - параноїк, існування Навального було для нього подразником - ЕйдманЕксклюзив

08:25

"Зробили все, і навіть більше": командир 3 ОШБр Білецький прокоментував вихід з Авдіївки

08:10

Як диктатор Путін став піарником ТрампаПогляд

07:36

ЗСУ вийшли з Авдіївки - Тарнавський

07:35

Тільки одиниці зможуть знайти хамелеона: загадка, яку треба розгадати за 7 секунд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти