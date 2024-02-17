Знайшли 800 тисяч снарядів для ЗСУ: в Чехії розповіли, коли Україна їх отримає

Президент Чехії зазначив, що для транспортування знайдених снарядів до України потрібне додаткове фінансування з боку інших країн-партнерів.

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В Чехії знайшли сотні тисяч снарядів для ЗСУ / Колаж Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Президент Чехії Петр Павел у Мюнхені на "Українському ланчі" заявив, що його країна виявила творчий метод постачання снарядів для України, але для цього необхідне фінансування, повідомляє портал Seznam Zprávy.

Він взяв участь у панельній дискусії з керівниками п'яти держав-членів ЄС, де обговорювалися проблеми постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ. Павел підкреслив, що Прага розробила механізм для забезпечення таких постачань.

"Нам треба підтримувати Україну у постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел. Нам треба бути такими ж інновативними і гнучкими, як українські солдати, і шукати військове обладнання усюди", – пояснив він. відео дня

Павел зазначив, що Чехія шукає військове обладнання по всьому світу і потім співпрацює з партнерами з НАТО. Він особливо відзначив Данію, Нідерланди та Канаду за надання ресурсів для постачання військового обладнання до Чехії, яке потім швидко переадресовується в Україну

Петр Павел заявив, що Чехія досягла успіху в пошуку.

"Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155, ще 300 тис. снарядів калібру 122, які ми зможемо поставити протягом кількох тижнів, якщо швидко знайдемо фінансування. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо", – заявив він.

Допомога ЄС для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, постпред України при ЄС Всеволод Ченцов вважає, що Європейський Союз може розглянути можливість збільшення допомоги Україні на 50 мільярдів євро, яка передбачена на чотири роки.

Водночас, ЄС може намагатися пом'якшити прямий дефіцит боєприпасів в Україні, використовуючи кошти з блоку для спільних закупівель снарядів на світовому ринку.

Як вказує голова бюджетного комітету Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт, погоджена допомога Україні від Європейського Союзу у розмірі 50 мільярдів євро є недостатньою для покриття потреб країни до 2027 року.

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