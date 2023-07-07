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Чехія передасть Україні гелікоптери, боєприпаси й допоможе з підготовкою пілотів F-16

Анна Ярославська
7 липня 2023, 12:07 оновлено 7 липня, 12:11
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У найближчі місяці Чехія передасть Україні штурмові гелікоптери та ще 100 тисяч штук великокаліберних снарядів, заявив прем'єр-міністр Петро Фіала.
Володимир Зеленський, Петро Фіала, вертоліт
Петр Фіала оголосив про військову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН

Чехія передасть Україні додаткові ударні гелікоптери, великокаліберні боєприпаси і допоможе в підготовці пілотів винищувачів F-16. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Празі.

За словами Фіали, в найближчі місяці Чехія передасть Україні штурмові вертольоти і ще 100 тисяч штук великокаліберних снарядів, передає Європейська правда.

Також Прага допоможе Україні підготувати фахівців для використання винищувачів F-16 та надасть Україні симулятор для тренувань.

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"Мушу сказати, що викликає захоплення те, як мужньо Україна захищається від варварського нападу Росії, і я радий, що мужньому захисту, успішній обороні допомагають і наші поставки військової допомоги", – наголосив чеський прем'єр.

Фіала нагадав, що Чехія відправила Україні майже 700 одиниць важкої техніки і понад чотири мільйони боєприпасів.

На озброєнні чеської армії є близько 40 гелікоптерів, з яких 30 – радянського і російського виробництва серії Мі. Армія має кілька машин Мі-8 і Мі-17, їхня експлуатація завершиться через кілька років.

Також у Чехії є 15 модернізованих вертольотів Мі-171Ш. Їх можна експлуатувати до 2035 року.

Турне українського президента

6 липня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії.

Глава держави провів переговори з прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радєвим, чиновниками, парламентаріями, політиками і журналістами.

Під час пресконференції в Болгарії Зеленський підкреслив, що необхідно підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією, зокрема, зброєю.

Також Зеленський емоційно відповів президенту Болгарії, який вважає, що війна не може закінчиться військовим шляхом. За його словами, Україна просить про допомогу, тому що хоче вижити і відновити своє життя. Якби Україна хотіла просто воювати, то вже була б у Росії.

6 липня президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом і Чехію, де провів зустріч зі своїм чеським колегою Петром Павелом.

Під час зустрічі глави двох держав зосередили увагу на питаннях спільної безпеки та взаємодії заради посилення оборони. Обговорювалося також можливе реагування на створені Росією терористичні загрози, зокрема на ситуацію на Запорізькій АЕС.

Павел наголосив на важливості підтримки України саме зараз, коли українська армія розпочала контрнаступ і продемонструвала всьому світу, що Росія не є такою сильною, як позиціонувала себе.

"Підтримувати Україну завжди буде нашою метою. Ми хочемо, щоб Україна перемогла і перемогли всі ми. Щоб ми зберегли цінності, на яких базується наше суспільство", - заявив Петро Павел.

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