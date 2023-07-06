"Ініціатива за нами": Залужний відверто висловився щодо контрнаступу ЗСУ

Українські військові продовжують ведення активних наступальних дій, підкреслив головком ЗСУ.

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Валерій Залужний переговорив з Марком Міллі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі в четвер, 6 липня.

Залужний розповів Міллі про оперативну обстановку на фронті. Про це головком ЗСУ написав в Telegram.

За його словами, українські військові продовжують ведення активних наступальних дій.

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"Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива - в наших руках", - сказав український воєначальник.

"З генералом Міллі також обговорили актуальні потреби Збройних сил у озброєнні та боєприпасах для продовження звільнення української території від російських окупантів", - уточнив він.

Залужний також висловив подяку за підтримку і допомогу, а також привітав з Днем незалежності США, який американський народ відзначив напередодні.

Україна має все необхідне для перемоги у війні проти країни-агресора Росії, до того ж США вже оголосили про надання додаткової допомоги українцям для захисту від російських окупантів.

Зараз контрнаступ українських сил знаходиться на початковому етапі. Основні події на фронті відбуватимуться протягом найближчих тижнів і місяців. Про це раніше сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

Контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія. Захисникам України доводиться пробиратися крізь такі мінні поля, встановлені загарбниками перед своїми основними позиціями.

Але це не єдина причина, яка гальмує український контрнаступ. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на американського військового.

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