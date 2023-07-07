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Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти

Анна Ярославська
7 липня 2023, 07:19 оновлено 7 липня, 07:27
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Президент Чехії Петр Павел наголосив на важливості підтримки України саме зараз, коли українська армія розпочала контрнаступ.
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Петр Павел та Володимир Зеленський провели зустріч у Чехії / Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Чехію, де провів зустріч зі своїм чеським колегою Петром Павелом.

Під час зустрічі глави двох держав зосередили увагу на питаннях спільної безпеки та взаємодії заради посилення оборони. Обговорювалося також можливе реагування на створені Росією терористичні загрози, зокрема на ситуацію на Запорізькій АЕС, повідомляє Офіс президента.

Зеленський та Павел також розглянули питання взаємодії України та Чехії на всіх рівнях і спільні зусилля у відносинах з третіми країнами, зокрема в контексті реалізації української формули миру.

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"Чехія може допомогти залучити держави глобального Півдня до наших спільних мирних зусиль, зокрема реалізації формули миру. Сьогодні я поінформував пана президента Чехії про те, як ми вже залучаємо багатьох партнерів. Ми почали цю роботу. Я вважаю, що вона успішна. Африка, Латинська Америка, Азія. Але нам потрібна допомога в цьому напрямку", - сказав Зеленський.

Під час переговорів лідери торкнулися питання посилення альянсів, насамперед НАТО.

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Петр Павел заявив про підтримку України / Фото: president.gov.ua

Зі свого боку Павел наголосив на важливості підтримки України саме зараз, коли українська армія розпочала контрнаступ і продемонструвала всьому світу, що Росія не є такою сильною, як позиціонувала себе.

"Підтримувати Україну завжди буде нашою метою. Ми хочемо, щоб Україна перемогла і перемогли всі ми. Щоб ми зберегли цінності, на яких базується наше суспільство", - заявив Павел.

Він підкреслив, що підтримка України – це не тільки підтримка держави, яка страждає від війни, а насамперед допомога всім європейцям.

За його словами, багато чеських компаній вже співпрацюють з українськими фірмами і прагнуть взяти участь у відновленні України не лише після війни, а й зараз, під час військових дій.

Крім того, Павел зазначив, що Чехія готова підтримати Україну на саміті НАТО у Вільнюсі та приєднатися до фінансової допомоги.

"Я вважаю, що Україну в її бажанні приєднатися до ЄС і НАТО необхідно підтримувати. Ми зробимо все для цього. Ми постараємося, щоб переговорний процес був розпочатий до кінця поточного року, і щоб чітко прозвучало, що Європа в майбутньому буде з Україною", - сказав президент Чехії.

  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти
  • Зеленський і Павел зустрілися у Чехії: про що домовилися два президенти

Турне українського президента

6 липня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії.

Глава держави провів переговори з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радєвим, чиновниками, парламентаріями, політиками і журналістами.

Під час пресконференції в Болгарії Зеленський підкреслив, що необхідно підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією, зокрема, зброєю.

"Поки війна в Україні, війна на іншу територію не піде. Ну, це ж факт? Якщо лідери дуже прагматичні, то хоча б з цієї точки зору потрібно включити твій мозок і це зрозуміти, що поки українці воюють, то допомагай їм, інакше є ймовірність, що війна потім прийде до тебе. І не треба думати, що буде у тебе - подивися на Україну", - сказав Зеленський.

Також Зеленський емоційно відповів президенту Болгарії, який вважає, що війна не може закінчиться військовим шляхом. За його словами, Україна просить про допомогу, тому що хоче вижити і відновити своє життя. Якби Україна хотіла просто воювати, то вже була б у Росії.

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