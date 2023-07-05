Шольц розвіяв чутки про невдоволення Заходу контрнаступом ЗСУ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що українські сили дуже ретельно готували операції та продовжують працювати з наполегливістю й цілеспрямованістю.

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Олаф Шольц заявив, що не чекав таких успіхів і такої динаміки на фронті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що контрнаступ ЗСУ спланований чітко та правильно, Сили оборони України просуваються дуже добре.

За словами канцлера, він не чекав таких успіхів і такої динаміки - ситуація на фронті змінюється щодня.

"ЗСУ просуваються дуже чітко і добре організовано", – заявив Шольц на пресконференції з румунським колегою Марчелем Чолаку.

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Канцлер Німеччини підкреслив, що українські сили дуже ретельно готували операції та продовжують працювати з наполегливістю й цілеспрямованістю.

"Німеччина створила умови для підтримки України навіть упродовж тривалого часу, якщо війна триватиме довго. Багато країн зможуть надавати допомогу впродовж одного, двох, трьох, а якщо знадобиться, то і більше років, тому що ми не знаємо, як довго триватиме військовий конфлікт", – додав глава німецького уряду.

Контрнаступ ЗСУ та критика західних ЗМІ

Зазначимо, відносно повільне просування українських військ призвело до певних песимістичних оцінок перспектив контрнаступу в західних ЗМІ.

Всім критикам відповів Головнокомандувач Збройними силами генерал Валерій Залужний. В інтерв'ю американському виданню The Washington Post він підкреслив, що його "дратують" коментарі про "повільний" наступ ЗСУ.

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - заявив Залужний.

За його словами, без повного постачання плани контрнаступу нездійсненні, при цьому його темпи не такі швидкі, як хотілося б спостерігачам.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне не лише до звільнення захоплених військами країни-агресора Росії територій, а й до того, щоб зберегти свій народ. Для повноформатної реалізації контрнаступальної операції ЗСУ потрібен час. Захід повинен прискорити постачання зброї, сказав глава держави.

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