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"Ми йдемо вперед": Зеленський розкрив деталі контрнаступу ЗСУ

Марія Тупік
6 июля 2023, 17:02 обновлено 6 июля, 17:06
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Президент додав, що підтримує оцінку військових щодо того, що почалася в минулому місяці операція "йде за планом".
ВСУ, Зленський, контрануступлення
Зленський розповів про контрнаступ ЗСУ / Колаж Главред, фото president.gov.ua, О

Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Збройних сил йде за планом.

В інтерв'ю ABC News президент зазначив, що хотілося б, щоб воно просувалося швидше.

"Триваючий контрнаступ України дозволив нашим силам взяти на себе "ініціативу" у війні проти російських загарбників, але ми хочемо зробити це швидше", - сказав Зеленський.

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Він додав, що підтримує оцінку військових щодо того, що почалася в минулому місяці операція "йде за планом".

"Ми всі хотіли б, щоб контрнаступ було скоєно за більш короткий проміжок часу, але це реальність. Ми йдемо вперед. Ми не стоїмо на одному місці", - підкреслив президент.

Контрнаступ ЗСУ

3 липня повідомлялося, що Збройні Сили України здійснили контрнаступні операції на шести ділянках фронту. На деяких з них домоглися успіхів.

Видання The Washington Post з посиланням на американського військового писало, що контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до звільнення захоплених військами країни-агресора Росії територій. Для повноформатної реалізації контрнаступальної операції ВСУ потрібен час. Захід повинен прискорити постачання зброї.

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