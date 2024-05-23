'Надзвичайно жорстока атака': РФ атакувала Харківщину 15 ракетами - Зеленський

Вдень 23 травня російські окупанти завдали масштабного удару по Харківщині із застосуванням відразу 15-ти ракет. Президент України Володимир зеленський у своєму Телеграм-каналі відреагував на російський обстріл.
"Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина – за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога", - написав Зеленський.
За його словами, російські терористи використовують вразливість України кількості систем ППО та можливостей для ефективного знищення пускових установок РФ, розташованих неподалік від кордонів України.
"І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують", - наголосив президент.
Зеленський також зауважив, що тероризм має бути переможеним завжди і скрізь, незалежно від умов і континенту. Він додав, що це є спільною відповідальністю всіх людей у світі, хто може захищати життя від терору.
"Україна робить усе, що може. Дякую кожному, хто нам допомагає. Але потрібно більше рішучості. І саме від лідерів світу", - резюмував він.повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов. Наразі рятувальники гасять вогонь та розбирають завали.
Керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков підтвердив, що п'ятеро людей, які загинули внаслідок обстрілу перебували на робочому місці в друкарні в Основ'янському районі Харкова, серед них троє жінок та двоє чоловіків. Пізніше ж Синєгубов повідомив про шістьох загиблих та 11 поранених.
За словами Синєгубова, на момент обстрілу на підприємстві працювало понад 50 осіб. Один з ударів був безпосередньо в цех, ще два — поблизу підприємства.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Удар по Харкову 23 травня - наслідки обстрілу Харківщини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у четвер 23 травня, у Харкові пролунала серія вибухів.
Також, у середу, 22 травня, російські окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. За даними ОВА, ворог атакував місто керованим боєприпасом.
Росія продовжує наступ в Харківській області з метою витіснення українських захисників від кордону з Бєлгородською областю та наближення до Харкова на відстань радіусу дії артилерії. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
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