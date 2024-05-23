'Надзвичайно жорстока атака': РФ атакувала Харківщину 15 ракетами - Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що російські окупанти використовують неможливість України завдавати ударів по місцях пуску ракет на території РФ.

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Зеленський відреагував на масштабний обстріл Харківщини / Колаж Главред, фото: ДСНС Харківщини, УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Вдень 23 травня російські окупанти завдали масштабного удару по Харківщині із застосуванням відразу 15-ти ракет. Президент України Володимир зеленський у своєму Телеграм-каналі відреагував на російський обстріл.

"Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина – за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога", - написав Зеленський.

За його словами, російські терористи використовують вразливість України кількості систем ППО та можливостей для ефективного знищення пускових установок РФ, розташованих неподалік від кордонів України.

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"І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують", - наголосив президент.

Зеленський також зауважив, що тероризм має бути переможеним завжди і скрізь, незалежно від умов і континенту. Він додав, що це є спільною відповідальністю всіх людей у світі, хто може захищати життя від терору.

"Україна робить усе, що може. Дякую кожному, хто нам допомагає. Але потрібно більше рішучості. І саме від лідерів світу", - резюмував він.

В результаті обстрілу росіянами Харкова пошкоджена друкарня "Віват", на місці удару триває пожежа. Про це повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов. Наразі рятувальники гасять вогонь та розбирають завали.

Керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков підтвердив, що п'ятеро людей, які загинули внаслідок обстрілу перебували на робочому місці в друкарні в Основ'янському районі Харкова, серед них троє жінок та двоє чоловіків. Пізніше ж Синєгубов повідомив про шістьох загиблих та 11 поранених.

За словами Синєгубова, на момент обстрілу на підприємстві працювало понад 50 осіб. Один з ударів був безпосередньо в цех, ще два — поблизу підприємства.

Удар по Харкову 23 травня - наслідки обстрілу Харківщини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у четвер 23 травня, у Харкові пролунала серія вибухів.

Також, у середу, 22 травня, російські окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. За даними ОВА, ворог атакував місто керованим боєприпасом.

Росія продовжує наступ в Харківській області з метою витіснення українських захисників від кордону з Бєлгородською областю та наближення до Харкова на відстань радіусу дії артилерії. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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