Росія вдарила по Харкову: у місті лунають вибухи

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Харків, мешканців закликають перебувати в укриттях.

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В Харкові пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, Міноборони РФ

Пізно ввечері у четвер, 23 травня, російські окупанти атакували Харків. У місті прогриміли вибухи. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"У місті пролунало кілька вибухів!" - заявив він.

Незабаром очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив обстріл Харкова окупантами.

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"Окупанти завдають ударів. Будьте в укриттях!" - закликав Синєгубов.

Перші вибухи у місті пролунали близько 23:00. О 23:07 мер Харкова Терехов повідомив про повторні вибухи.

"На місцях останніх двох прильотів пошкоджені нежитлові приміщення та житлові будинки, зокрема, вибиті шибки та потрощені паркани. Станом на зараз без постраждалих", - розповів Терехов.

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, 23 травня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі, підрозділу комунального підприємства, а також по приватному підприємству у місті. Внаслідок удару - багато постраждалих, є загиблі.

Також 22 травня росіяни вдарили по Харкову. Під ударом був Шевченківський район міста. Постраждали люди.

Як повідомляв Главред, 21 травня в Харкові прогриміли кілька вибухів. Окупанти вдарили "Шахедом" по одному з улюблених місць відпочинку городян.

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