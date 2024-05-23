У Харкові пролунало понад десять вибухів: 5 людей загинули, 9 - поранено

Окупанти завдали ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства. Ще один удар прийшовся по приватному підприємству.

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Харків перебуває під обстрілом окупантів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, карта тривог

У четвер, 23 травня, у Харкові прогриміла серія вибухів. Перед цим у низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що повітряна тривога в Київській та Полтавській областях пов'язана з роботою ППО по розвідувальному БПЛА.

"Загроза застосування балістичного озброєння для північно-східних і східних областей Бєлгорода", - додали у ПС ЗСУ.

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Карта повітряних тривог 23 травня 2024 року

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів перебувати в укриттях.

"Щонайменше п'ять ударів завдали окупанти. Залишайтеся в укриттях!", - написав він у Telegram.

Мер Харкова Ігор Терехов пізніше повідомив, що вибухів було близько десяти.

"Близько десятка вибухів у місті. Будьте в укриттях!", - написав він у Telegram.

Telegram-канал "Николаевский ванек" зазначає, що Харків, ймовірно, обстрілюють із С-300.

"Харків - під щільним обстрілом балістики з бєлгородської тупорилої республіки, попередньо С-300", - йдеться в повідомленні.

Подробиці ракетного удару по Харкову 23 травня

Мер міста Терехов повідомив, що окупанти завдали ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

Ще один удар прийшовся по приватному підприємству. За попередньою інформацією там один загиблий, шестеро поранених, місцезнаходження ще трьох неможливо встановити через велику пожежу.

Пізніше стало відомо про двох загиблих і одну людина, що зникла безвісті. Поранених шестеро.

"На місці ще одного удару ворожої ракети виявлено тіло ще одного загиблого. Іще одна людина поранена - забрала швидка. За оновленими даними - пʼятеро загиблих і девʼятеро поранених", - додав мер Харкова.

Обстріли Харкова країною-агресором РФ

Уночі 21 травня в Харкові прогриміли кілька вибухів. Окупанти вдарили "Шахедом" по одному з улюблених місць відпочинку городян.

За даними Повітряних сил ЗСУ, внаслідок протиповітряного бою тієї ночі було збито 28 "шахедів" в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Удень 22 травня російські окупанти знову вдарили по Харкову. Під ударом був Шевченківський район міста. Постраждали люди.

Нагадаємо, військовий аналітик Олександр Коваленко назвав терміни і цілі нових масованих ударів по Україні. Окупанти можуть використовувати для ударів літаки ТУ-95 і ТУ-22М3.

Скільки навчальних закладів на Харківщині пошкодила РФ За даними Міністерства освіти і науки України, станом на 25 квітня 2024 року країна-агресор Росія пошкодила 31 заклад вищої освіти (загалом по Україні - 107) та 36 закладів фахової передвищої освіти (по країні - 137) у Харківській області. Таким чином близько третини всіх пошкоджень вишів припадають на Харківську область. Загалом у регіоні 69 освітніх закладів зруйновано і 705 - пошкоджено, пише Гвара Медіа. Найбільше серед вищих навчальних закладів міста постраждав Харківський Національний університет імені Василя Каразіна. В університеті майже повністю зруйновано п'ять об'єктів, ще 28 - зазнали руйнувань різного ступеня: два гуртожитки, три навчальні корпуси, спортивний комплекс. У багатьох будівлях університету пошкоджено дахи, фасади, вибито вікна та двері, внутрішні комунікації. Крім того, зруйновано багато унікального обладнання. За попередніми розрахунками, для відновлення пошкоджених і зруйнованих навчальних корпусів, гуртожитків, матеріально-технічної бази університету імені Каразіна потрібно понад 4 мільярди гривень.

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