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Багато загиблих, спалені 50 тис. книг: з’явилися жахливі кадри знищеної друкарні в Харкові

Альона Вороніна
24 травня 2024, 11:25
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Зеленський показав, як виглядає зруйнована окупантами друкарня у Харкові, і закликав світових лідерів бути більш рішучими.
Удар РФ по Харькову 23 мая
Наслідки удару РФ по Харкову 23 травня/ колаж: Главред, фото: скрін

Президент України Володимир Зеленський показав кадри зруйнованої друкарні у Харкові, по якій у четвер, 23 травня, російські окупанти вдарили ракетою. Глава Української держави зазначив, що внаслідок ворожої атаки є загиблі, багато людей було поранено, а також було знищено 50 тисяч книг.

"Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя. Російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що російський терор має програти. За словами українського президента, для того, щоб зупинити країну-агресорку Росію, потрібно лише одне – достатня рішучість світових лідерів.

відео дня

Також, за його словами, потрібні достатня протиповітряна оборона українських міст і громад, достатні далекобійні можливості наших воїнів, достатньо сміливі політичні рішення.

Удар РФ по Харькову 23 мая
Удар РФ по Харкову 23 травня / скрін

Дивіться відео наслідків удару окупантів по Харкову 23 травня:

Удари РФ по Харкову 23 травня – що відомо

Вранці 23 травня у Харкові пролунало понад десять вибухів. Окупанти завдали ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства. Ще один удар прийшовся по приватному підприємству.

Внаслідок удару по Харкову була зруйнована одна з найбільших типографій в Європі "Фактор-друк", де друкувалися книжки майже всіх українських видавництв. Як повідомляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок удару по друкарні загинули семеро людей.

Після цього президент України Володимир Зеленський повідомляв, що РФ атакувала Харківщину 15 ракетами у першій половині 23 травня. Володимир Зеленський зазначив, що російські окупанти використовують неможливість України завдавати ударів по місцях пуску ракет на території РФ.

Також пізно ввечері Росія вдарила по Харкову. У місті прогриміли кілька вибухів. Перші вибухи у місті пролунали близько 23:00. О 23:07 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про повторні вибухи.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

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