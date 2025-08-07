Рус
Ціни на воду можуть зрости в кілька разів: нардеп озвучив невтішний прогноз

Маріна Фурман
7 серпня 2025, 12:46
Комунальні послуги для багатьох українців залишаються складним і болючим питанням.
Ціни на воду для українців можуть зрости у 2026 році

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні можуть зрости ціни на воду
  • Яка причина підвищення вартості

Ціни на воду можуть зрости в кілька разів у 2026 році. Підвищення тарифів пов’язане з тим, що водоканали працюють у мінус. Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

Він підкреслив, що тариф на воду в Україні давно не переглядався і це потрібно змінювати.

За його словами, наразі водоканалам для подачі води в домівки українців потрібна електроенергія, яку вони змушені купувати за високими цінами. Через це водокомпанії працюють у збиток.

Нагорняк додає, що ще однією причиною для підвищення цін на воду є застарілі та зношені труби, які потребують ремонту чи заміни. Адже через пошкоджені труби, компанії втрачають близько 50% води.

Нардеп підкреслив, що НКРЕКП і місцева влада мають ухвалити політичне рішення, інакше вода у домівках просто зникне.

"Мені складно сказати наскільки буде підвищення. Це питання не Верховної Ради, це питання не уряду, це безпосередньо регулятор має взяти на себе відповідальність щодо цього питання", - сказав Нагорняк.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги
5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Главред - інфографіка

Яка ситуація в Україні з водою

Нещодавно голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин повідомив, що Україна стоїть на порозі серйозної водної кризи, яка може торкнутися багатьох регіонів країни вже у найближчі десять років. Через дефіцит води деякі міста можуть запровадити погодинну подачу.

За його словами, найгострішою ситуація очікується на півдні України, зокрема в Одеській області, де водопостачання значною мірою залежить від транзитної річкової води.

Як писав Главред, в Україні бізнес платитиме більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набудуть чинності в останній день липня 2025 року. Таке рішення ухвалила НКРЕКП.

Нещодавно економіст Андрій Новак попереджав, що тарифи на комунальні послуги в Україні не планують підвищувати. Однак, російські обстріли по енергетичній інфраструктурі можуть внести свої корективи.

Крім того, після закінчення повномасштабної війни в Україні можуть зрости тарифи на комунальні послуги. У Міжнародному валютному фонді наголошують на необхідності підняття "комуналки" до ринкової вартості.

Про персону: Сергій Нагорняк

Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу.

Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

коммуналка комунальні тарифи комунальні послуги комунальні платіжки новини України
