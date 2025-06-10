Чи подорожчають комунальні послуги до кінця року: експерт чітко відповів

За словами експерта, зростання комунальних тарифів в Україні до кінця року не прогнозується, проте є одне "але".

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Новак спрогнозував, що буде з цінами в Україні на комуналку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Що буде з цінами на світло та воду до кінця року

Тарифи на комунальні послуги в Україні не планують підвищувати. Однак, російські обстріли по енергетичній інфраструктурі можуть внести свої корективи. Про це розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак на сайті Главред.

Він зазначив, що вже є анонси про те, що в наступному опалювальному сезоні тарифи змінюватися не будуть, проте, є деякі "але".

За його словами, тарифи на комунальні послуги залежатимуть від розвитку ситуації на фронті і обстрілів. Адже після успішної атаки СБУ на російські аеродроми в РФ обіцяють масові бомбардування України, зокрема об'єктів енергетики.

"Якщо російські обстріли завдадуть суттєвої шкоди нашій енергосистемі, для її відновлення (просто щоб ми були зі світлом і теплом), знадобляться додаткові кошти, а ці витрати не були передбачені в бюджеті-2025. Це означає, що нам доведеться або піднімати тарифи, або збільшувати державний борг, щоб профінансувати додаткові витрати", - розповів Новак.

Голова Комітету економістів наголосив, що ціни на комунальні послуги будуть залежати від того, чи будуть масштабні атаки на енергосистему України та які наслідки вони можуть мати.

Нова додав, що наразі анонсів від уряду про підняття тарифів з певної дати не було.

Що буде з цінами на комунальні послуги в Україні до кінця року - дивіться відео:

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Як писав Главред, українські постачальники газу оприлюднили цінники на перший місяць літа – стало відомо, скільки потрібно буде платити за газ у червні.

Нагадаємо, директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін заявив, що на даний час тарифи на тепло та гарячу воду у Києві залишаються незмінними. Однак, після закінчення війни, киянам варто готуватися до збільшення рахунків, в середньому, до 50 відсотків.

Напередодні експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук також попередив, що в Україні досі діє мораторій на підвищення тарифів на холодну і гарячу воду, але у найближчому майбутньому це може змінитися.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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