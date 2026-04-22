Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціни на полуницю готують сюрприз: до чого готуватися покупцям цього сезону

Руслан Іваненко
22 квітня 2026, 19:45
Здешевлення полуниці очікується у травні через масовий вихід продукції з теплиць
Клубника, цена
Імпортна полуниця продовжує впливати на стабілізацію цін

Коротко:

  • Полуниця дешевшає, ринок без дефіциту
  • 277 грн/кг проти 299 грн торік, -7–10%

Ціни на полуницю в Україні цього сезону можуть бути нижчими, ніж торік. На старті сезону ринок демонструє стабільність без дефіциту та ажіотажного попиту. Про це Delo.ua повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

За його словами, у другій половині квітня 2025 року полуниця в супермаркетах коштувала в середньому 299 грн/кг, тоді як цього року середня ціна становить близько 277 грн/кг. Це означає зниження вартості приблизно на 7–10%.

відео дня

Ринок залишається стабільним без дефіциту

Експерт зазначає, що на ринку зараз не спостерігається ні дефіциту, ні надмірного попиту як у гуртовому, так і в роздрібному сегментах. Причиною такої ситуації він називає стабільні постачання імпортної ягоди з країн Південної Європи, а також відсутність серйозних логістичних чи погодних ускладнень на початку сезону.

"Фіксується відсутність ажіотажу чи дефіциту, як у гуртовому, так і в роздрібному сегментах. Така ринкова рівновага без різких цінових стрибків чи глибокого просідання - це результат стабільного імпорту, насамперед із південних країн Європи, та відсутності логістичних або погодних форс-мажорів на старті сезону", - повідомляє Гопка.

Полуниця продовжує дешевшати

На Столичному ринку в Києві вже зафіксовано подальше здешевлення: українська полуниця подешевшала приблизно на 50 грн і коштує близько 230 грн/кг, тоді як імпортна знизилася в ціні ще на 20 грн — до 170 грн/кг.

Подальше зниження вартості очікується у травні, коли на ринок почне активніше надходити продукція з українських теплиць та відкритого ґрунту, зокрема із Закарпаття та південних регіонів.

"Зміна динаміки вартості очікується вже в першій половині травня: збільшення пропозиції з українських неопалюваних теплиць, а згодом і масовий вихід ягоди з відкритого ґрунту традиційно сформують відчутний тренд до здешевлення", — додав експерт.

Які продукти можуть скоро подорожчати - прогноз експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує зростання цін на більшість продуктів харчування в Україні у найближчі місяці. За його словами, найбільше це може торкнутися молочної продукції та овочів, тоді як м’ясо дорожчатиме помірніше.

Експерт пояснює, що подорожчання молочних продуктів пов’язане зі скороченням виробництва через зменшення поголів’я худоби, при цьому попит залишається стабільним або навіть зростає. До кінця весни ціни можуть збільшитися приблизно на 10%.

Щодо м’яса, Марчук очікує відносно стабільну ситуацію з можливим підвищенням у межах 5–7%.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні вже третій тиждень поспіль дорожчає морква через скорочення пропозиції якісних коренеплодів. Наразі ціни становлять 7–14 грн/кг, що приблизно на 13% більше, ніж тижнем раніше.

Також, за його словами, овочі борщового набору можуть подорожчати ще до 10% через скорочення запасів. Водночас огірки вже демонструють зниження вартості завдяки зростанню пропозиції, а помідори залишаються дорогими через імпортну залежність, хоча з появою нового врожаю можливе поступове здешевлення.

Крім того, у найближчі місяці в Україні очікується зростання цін на більшість продуктів харчування. Найбільш помітно можуть подорожчати молочні продукти та овочі, тоді як м'ясо подорожчає помірно.

Нагадаємо, що в Україні продовжує дорожчати вершкове масло. Станом на 20 квітня його ціна у супермаркетах зросла порівняно з березнем, свідчать дані Мінфіну.

Про джерело: Delo.ua

Delo.ua — це український онлайн‑медіа‑ресурс із фокусом на новинах, бізнес‑інформації, економіці, фінансах та суспільних подіях. Сайт працює з 2005 року, спочатку був друкованою бізнес‑газетою, а з 2012 року повністю перейшов у цифровий формат як один із провідних ділових порталів України.

Платформа публікує оперативні новини України та світу, аналітичні матеріали, експертні коментарі, рейтинги та спецпроєкти, охоплюючи теми: економіка, політика, фінанси, IT, суспільство, кар’єра та технології.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти полуниця новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
21:49Війна
21:39Війна
21:03Війна
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Великдень 2026
Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти