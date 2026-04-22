Ціни на полуницю готують сюрприз: до чого готуватися покупцям цього сезону

Здешевлення полуниці очікується у травні через масовий вихід продукції з теплиць

https://glavred.net/economics/ceny-na-klubniku-gotovyat-syurpriz-k-chemu-gotovitsya-pokupatelyam-v-etom-sezone-10758815.html Посилання скопійоване

Імпортна полуниця продовжує впливати на стабілізацію цін

Коротко:

Полуниця дешевшає, ринок без дефіциту

277 грн/кг проти 299 грн торік, -7–10%

Ціни на полуницю в Україні цього сезону можуть бути нижчими, ніж торік. На старті сезону ринок демонструє стабільність без дефіциту та ажіотажного попиту. Про це Delo.ua повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

За його словами, у другій половині квітня 2025 року полуниця в супермаркетах коштувала в середньому 299 грн/кг, тоді як цього року середня ціна становить близько 277 грн/кг. Це означає зниження вартості приблизно на 7–10%.

відео дня

Ринок залишається стабільним без дефіциту

Експерт зазначає, що на ринку зараз не спостерігається ні дефіциту, ні надмірного попиту як у гуртовому, так і в роздрібному сегментах. Причиною такої ситуації він називає стабільні постачання імпортної ягоди з країн Південної Європи, а також відсутність серйозних логістичних чи погодних ускладнень на початку сезону.

"Фіксується відсутність ажіотажу чи дефіциту, як у гуртовому, так і в роздрібному сегментах. Така ринкова рівновага без різких цінових стрибків чи глибокого просідання - це результат стабільного імпорту, насамперед із південних країн Європи, та відсутності логістичних або погодних форс-мажорів на старті сезону", - повідомляє Гопка.

Полуниця продовжує дешевшати

На Столичному ринку в Києві вже зафіксовано подальше здешевлення: українська полуниця подешевшала приблизно на 50 грн і коштує близько 230 грн/кг, тоді як імпортна знизилася в ціні ще на 20 грн — до 170 грн/кг.

Подальше зниження вартості очікується у травні, коли на ринок почне активніше надходити продукція з українських теплиць та відкритого ґрунту, зокрема із Закарпаття та південних регіонів.

"Зміна динаміки вартості очікується вже в першій половині травня: збільшення пропозиції з українських неопалюваних теплиць, а згодом і масовий вихід ягоди з відкритого ґрунту традиційно сформують відчутний тренд до здешевлення", — додав експерт.

Які продукти можуть скоро подорожчати - прогноз експерта Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує зростання цін на більшість продуктів харчування в Україні у найближчі місяці. За його словами, найбільше це може торкнутися молочної продукції та овочів, тоді як м’ясо дорожчатиме помірніше. Експерт пояснює, що подорожчання молочних продуктів пов’язане зі скороченням виробництва через зменшення поголів’я худоби, при цьому попит залишається стабільним або навіть зростає. До кінця весни ціни можуть збільшитися приблизно на 10%. Щодо м’яса, Марчук очікує відносно стабільну ситуацію з можливим підвищенням у межах 5–7%.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні вже третій тиждень поспіль дорожчає морква через скорочення пропозиції якісних коренеплодів. Наразі ціни становлять 7–14 грн/кг, що приблизно на 13% більше, ніж тижнем раніше.

Також, за його словами, овочі борщового набору можуть подорожчати ще до 10% через скорочення запасів. Водночас огірки вже демонструють зниження вартості завдяки зростанню пропозиції, а помідори залишаються дорогими через імпортну залежність, хоча з появою нового врожаю можливе поступове здешевлення.

Крім того, у найближчі місяці в Україні очікується зростання цін на більшість продуктів харчування. Найбільш помітно можуть подорожчати молочні продукти та овочі, тоді як м'ясо подорожчає помірно.

Нагадаємо, що в Україні продовжує дорожчати вершкове масло. Станом на 20 квітня його ціна у супермаркетах зросла порівняно з березнем, свідчать дані Мінфіну.

Про джерело: Delo.ua Delo.ua — це український онлайн‑медіа‑ресурс із фокусом на новинах, бізнес‑інформації, економіці, фінансах та суспільних подіях. Сайт працює з 2005 року, спочатку був друкованою бізнес‑газетою, а з 2012 року повністю перейшов у цифровий формат як один із провідних ділових порталів України. Платформа публікує оперативні новини України та світу, аналітичні матеріали, експертні коментарі, рейтинги та спецпроєкти, охоплюючи теми: економіка, політика, фінанси, IT, суспільство, кар’єра та технології.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред