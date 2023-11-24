Бійці ДПСУ прорвали оборону РФ біля Сватового та зайняли передові позиції ворога

Бійці Державної прикордонної служби з бригади "Сталевий кордон" просунулися вперед на Сватівському напрямку.
Українські захисники провели успішні штурмові дії, йдеться в Telegram ДПСУ.
"Штурм ворожих позицій наживо", - йдеться у підпису до опублікованого відео.відео дня
Відзначається, що в результаті прикордонники з бригади гвардії наступу "Сталевий кордон" просунулися в глибину оборони РФ.
У ДПСУ також уточнили, що українські захисники зайняли передові позиції ворога на Сватівському напрямку.
Дивіться відео - штурм позицій ворога на Сватівському напрямку:
Війна в Україні
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зірвали наступ РФ, вибивають ворога біля Сватового. Скупчення живої сили окупантів і техніку РФ вдається знищувати завдяки аеророзвідці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося-українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Сватове.
Нагадаємо, в районі Сватового та Кремінної Луганської області підрозділи Збройних сил України продовжують вести наступальні дії.
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