Бійці ДПСУ прорвали оборону РФ біля Сватового та зайняли передові позиції ворога

Прикордонники з бригади гвардії наступу "Сталевий кордон" просунулися в глибину оборони РФ.

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Бійці ДПСУ йдуть вперед / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Бійці Державної прикордонної служби з бригади "Сталевий кордон" просунулися вперед на Сватівському напрямку.

Українські захисники провели успішні штурмові дії, йдеться в Telegram ДПСУ.

"Штурм ворожих позицій наживо", - йдеться у підпису до опублікованого відео. відео дня

Відзначається, що в результаті прикордонники з бригади гвардії наступу "Сталевий кордон" просунулися в глибину оборони РФ.

У ДПСУ також уточнили, що українські захисники зайняли передові позиції ворога на Сватівському напрямку.

Дивіться відео - штурм позицій ворога на Сватівському напрямку:

/ Скріншот

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зірвали наступ РФ, вибивають ворога біля Сватового. Скупчення живої сили окупантів і техніку РФ вдається знищувати завдяки аеророзвідці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося-українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Сватове.

Нагадаємо, в районі Сватового та Кремінної Луганської області підрозділи Збройних сил України продовжують вести наступальні дії.

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