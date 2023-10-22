ЗСУ одним махом ATACMS поклали купу гелікоптерів РФ: аналітики дізналися деталі

Дальнобійні ракети ATACMS на балансі ЗСУ першими пусками знищили сім дорогих гелікоптерів російських окупантів Ка-52 Алігатор, пишуть розслідувачі.

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ЗСУ першим пуском ракет ATACMS вивели з ладу 22 вертольоти військ РФ – аналітики / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Внаслідок ударів армії України ракетами ATACMS по аеродромах російських окупантів у захоплених Бердянську та Луганську було знищено 7 вертольотів Ка-52 та два вертольоти Мі-8. Також 15 вертольотів – 8 Ка-52 та 7 Мі-8 – отримали пошкодження.

Як повідомили аналітики OSINT-проекту Oryx, ЗСУ 17 жовтня завдали ударів ракетами ATACMS по аеродромах окупантів РФ у захоплених Бердянську та Луганську. Українським військовим вдалося вивести з ладу 22 військових вертольоти загарбників.

Зокрема, вони знищили 7 вертольотів Ка-52 Алігатор та 2 вертольоти Мі-8. Ще 15 вертольотів, серед яких 8 Ка-52 та 7 Мі-8, було пошкоджено.

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Україна отримала ATACMS і завдала ударів по військах РФ

17 жовтня журналісти ВВС із посиланням на свої джерела повідомили, що ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах. За їхніми даними, сили оборони вдарили по російських військах у Бердянську та Луганську. Ймовірно, ворог не був готовий до таких атак.

Застосування ATACMS на полі бою підтвердив президент Володимир Зеленський. Як зазначив гарант, ракети вже показали себе на фронті. Він подякував США за підтримку.

У Байдена підтвердили передачу Україні ракет ATACMS. Представник Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон уточнив, що Києву відправили ракети дальністю 160 кілометрів. У Вашингтоні очікують на посилення бойових можливостей завдяки американським ракетам.

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