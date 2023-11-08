У Луганську підірвали в авто ексначальника "міліції ЛНР": що відомо

В автомобілі колаборанта була закладена вибухівка. Філіпоненко загинув на місці внаслідок вибуху.

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У Луганську підірвали в авто ексначальника "міліції ЛНР" Михайла Філіпоненка/ колаж: Главред, фото: "ЛІЦ"

У тимчасово окупованому Луганську 8 листопада загинув відомий зрадник, колишній начальник "народної міліції" так званої "ЛНР" та "депутат народної ради ЛНР" Михайло Філіпоненко.

Колаборанта підірвали у його автомобілі, куди була закладена вибухівка. Про подію повідомив у Telegram інший "депутат народної ради ЛНР" Юрій Юров.

"Годину тому в Луганську трагічно загинув наш колега, депутат народної ради ЛНР, колишній голова СЦКК ЛНР, колишній начальник управління народної міліції ЛНР, людина, яка стояла біля витоків створення народного ополчення республіки, полковник Михайло Юрійович Філіпоненко", – написав близько 9 години ранку Юров. відео дня

При цьому Юров нагадав, що на Філіпоненка уже раніше вчиняли замах, але тоді колаборанту вдалося вижити. 21 лютого 2022 року в ОРЛО заявляли, нібито біля будівлі "представництва ЛНР у СЦКК" було підірване авто ексначальника "міліції ЛНР". Колаборант тоді вцілів, лише постраждав його водій.

Юров не уточнив, що стало причиною загибелі Філіпоненка, але причину уточнили російські пропагандистські ЗМІ. Пропагандисти розповіли, що колаборант загинув внаслідок підриву автомобіля.

Філіпоненко фігурував у базі "Миротворець", де зазначалося, що він був бойовиком незаконних збройних формувань, колишнім "заступником начальника штабу 2 бригади 2 корпуса народної міліції ЛНР", полковником з позивним "Хотабич". З 08 лютого 2017 року він був "в.о. начальника управління народної міліції".

У Луганську підірвали в авто ексначальника "міліції ЛНР"/ Telegram

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували командувача 31-ї бригади ЗС РФ. Російський полковник Андрій Кондрашкін був знищений в Андріївці під Бахмутом після вибуху дрону-камікадзе.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували легендарного бойовика "казака Бабая". Російський найманець і терорист Олександр "Бабай" Можаєв був знищений українською армією на запорізькому напрямку.

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