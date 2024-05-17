Чи вимикатимуть українцям влітку світло: гендиректор Yasno сказав, до чого готуватися

В Україні відключатимуть електроенергію і у літній період. Потрібно готуватися жити з відключеннями. Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в ефірі "Еспресо".
"Відключення світла влітку в той чи інший спосіб збережуться. Коли прийде спека, наше споживання буде зростати тому, що вмикаються кондиціонери, і дефіцит може бути більшим. Все залежить від кількості генерації, яку ми зможемо відновити після обстрілів. Тобто треба готуватися жити з відключеннями", - зазначив Коваленко.
За його словами, було б добре, якби відключення світла були плановими, за графіком. Так люди та підприємства зможуть планувати своє життя та роботу.
"Буде гірше, якщо відключення будуть екстрені. Коли виникає дефіцит і Укренерго досить спонтанно доводить про це й за три хвилини вимикаються локальні мережі", - підкреслив Коваленко.
Що відомо про Yasno?
YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.
Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.
Відключення світла в Україні – останні новини
Нагадаємо, 14 травня в Україні зафіксували серйозний дефіцит електроенергії через російські обстріли та зростання споживання. Тому енергетики ввели аварійні відключення у всіх регіонах України.
Також ввечері 15 травня в Україні ввели аварійні відключення світла для промислових та побутових споживачів у всіх областях через дефіцит потужностей на електростанціях. У четвер, 16 травня, знову запровадили стабілізаційні відключення світла.
Як повідомляв Главред, Трипільська ТЕС (Київська область) та Зміївська ТЕС (Харківська область) зазнали руйнувань на 80% внаслідок російських атак, повідомив технічний директор "Центренерго" Євгеній Гаркавий. Їх відновлення займе 1,5-2 місяці, але найбільша проблема - це знищене та дороговартісне обладнання.
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