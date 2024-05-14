В Україні почали відключати світло: у яких областях ввели аварійні графіки

В Україні зафіксували серйозний дефіцит електроенергії. У зв'язку з цим у багатьох областях країни почало зникати світло - енергетики запровадили графіки аварійних відключень. Про це повідомляє Укренерго.
Графіки аварійних відключень будуть діяти з 21:00 до 24:00 у всіх регіонах України.
"Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання", - йдеться у повідомленні.відео дня
Вже 15 травня протягом всієї доби обмеження будуть запроваджені для промисловості.
Відключення світла у Києві
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що у Києві відключили лише 10% споживачів.
"Відключення будуть задіяні орієнтовно до 23-00 цієї доби. Для промислових споживачів так само є обмеження", - йдеться у повідомленні.
Атаки на енергетичну інфраструктуру України - подробиці
Нагадаємо, Україна зазнала серйозних руйнувань у енергетичній системі через атаки з боку Росії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що половина енергосистеми країни пошкоджена.
Також генеральний директор енергопостачальної компанії "ДТЕК" Максим Тимченко заявив, що ситуація в енергосистемі України зараз є найскладнішою з початку війни. В інтерв'ю CNN він розповів, що після атак Росії на енергетичну інфраструктуру Україна втратила 80% потужностей.
Як повідомляв Главред, Україна стикається з постійним дефіцитом електропотужностей у своїй енергосистемі. Ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі знищили 6000 МВт потужностей, розповів нардеп Олексій Кучеренко.
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