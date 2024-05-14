В Україні почали відключати світло: у яких областях ввели аварійні графіки

Увечері 14 травня виник серйозний дефіцит електроенергії. У низці областей ввели графіки аварійних відключень.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-nachali-otklyuchat-svet-v-kakih-oblastyah-vveli-avariynye-grafiki-10565147.html Посилання скопійоване

В Україні ввели графіки аварійних відключень / Колаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

В Україні зафіксували серйозний дефіцит електроенергії. У зв'язку з цим у багатьох областях країни почало зникати світло - енергетики запровадили графіки аварійних відключень. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки аварійних відключень будуть діяти з 21:00 до 24:00 у всіх регіонах України.

"Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання", - йдеться у повідомленні. відео дня

Вже 15 травня протягом всієї доби обмеження будуть запроваджені для промисловості.

Відключення світла у Києві

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що у Києві відключили лише 10% споживачів.

"Відключення будуть задіяні орієнтовно до 23-00 цієї доби. Для промислових споживачів так само є обмеження", - йдеться у повідомленні.

Атаки на енергетичну інфраструктуру України - подробиці

Нагадаємо, Україна зазнала серйозних руйнувань у енергетичній системі через атаки з боку Росії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що половина енергосистеми країни пошкоджена.

Також генеральний директор енергопостачальної компанії "ДТЕК" Максим Тимченко заявив, що ситуація в енергосистемі України зараз є найскладнішою з початку війни. В інтерв'ю CNN він розповів, що після атак Росії на енергетичну інфраструктуру Україна втратила 80% потужностей.

Як повідомляв Главред, Україна стикається з постійним дефіцитом електропотужностей у своїй енергосистемі. Ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі знищили 6000 МВт потужностей, розповів нардеп Олексій Кучеренко.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред