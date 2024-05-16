Росія зруйнувала дві найпотужніші ТЕС на майже 80%: у Центренерго бʼють на сполох

У Центренерго назвали терміни ремонту виробничих потужностей ТЕС.

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РФ прицільно бʼє по енергоінфраструктурі / Колаж: Главред, фото: google.com/maps, Telegram

Трипільська ТЕС (Київська область) та Зміївська ТЕС (Харківська область) унаслідок російських атак зруйновані на 80% , повідомив в ефірі Київ24 технічний директор "Центренерго" Євгеній Гаркавий.

Розбирання завалів унаслідок прильотів займе до 1,5-2 місяці, прогнозує він.

"Ворог завдав просто безжальних ударів по наших підприємствах, електричних станціях. На сьогодні значна частина будівлі машинного залу просто зруйнована, а це тисячі тонн залізобетону, які треба своєчасно розчистити і не нашкодити вцілому обладнанню", - пояснив Гаркавий.

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Він додав, що практично 80% споруд цих ТЕС постраждали і підлягають відновленню. Однак найбільше питань викликає обладнання.

"Ворогом було завдано прицільні удари, знищено дороговартісне обладнання. Крім того, це ще й обладнання довготривалого терміну виготовлення. Тому на сьогодні нам потрібна допомога наших партнерів", - сказав Гаркавий.

"Центренерго" вже веде перемовини з країнами Європи щодо поставок обладнання.

"Є станції ЄС, які мають обладнання (генератори, трансформатори, турбіни), яке підійде нам на заміну. І ми вже тісно співпрацюємо з країнами Балтії та іншими країнами ЄС", - зазначив представник компанії.

Удари Росії по енергетиці - головне

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були випущені запровадити аварійні відключення.

Трипільська ТЕС - що про неї відомо Трипільська теплова електрична станція - найпотужніша електростанція в Київській області. Підприємство є найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області, пише Вікіпедія. Підприємство займає площу 281,3 га та розташоване на Дніпровському узбережжі за 13 км на південь від Києва, поблизу села Трипілля. Містом-супутником Трипільської ТЕС є місто Українка з населенням близько 16 тисяч осіб.

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