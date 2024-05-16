В Україні знову зникає світло: графіки відключень

Обмеження світла можуть продовжити до пʼятниці, 17 травня.

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Росія продовжує бити по енергосистемі України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, фото: depositphotos.com/ua

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях у четвер, 16 травня, з 16:00 знову запровадили стабілізаційні відключення світла. Обмеження можуть тривати до ранку пʼятниці, 17 травня.

Як повідомляє ДТЕК, ситуація з енергосистемою залишається важкою.

Протягом цієї ночі Укренерго кілька разів коригувала обсяги лімітів споживання світла.

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У ДТЕК "Київські електромережі" попередили, що обмеження можуть бути продовжені до 9:00 17 травня, тобто завтрашньої пʼятниці.

Очільник компанії Володимир Кудрицький раніше, в ефірі телемарафону, припускав, що ситуація зі світлом може покращитися вже наступного тижня. Однак повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, у період спеки та увімкнення кондиціонерів, ні восени, коли українці знову будуть вмикати обігрівачі.

"Поточні обмеження енергоспоживання запроваджуються для всіх споживачів і рівномірно розподіляються між усіма областями. А для відновлення та перебудови пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми знадобиться тривалий час", - заявив Кудрицький.

Що таке блекаут Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичне розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання. Вважається, що слово увійшло в мовний побут після аварії в США, яка в 1965 році знеструмила Нью-Йорк.

Відключення світла - головне

Як повідомляв Главред, у середу ввечері, 15 травня, в усіх областях України запровадили аварійні відключення світла для промислових та побутових споживачів.

Через дефіцит потужностей українських електростанцій у четвер, 16 травня, діятимуть графіки погодинних відключень.

Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. А потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня.

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