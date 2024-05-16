В Україні знову зникає світло: графіки відключень

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях у четвер, 16 травня, з 16:00 знову запровадили стабілізаційні відключення світла. Обмеження можуть тривати до ранку пʼятниці, 17 травня.
Як повідомляє ДТЕК, ситуація з енергосистемою залишається важкою.
Протягом цієї ночі Укренерго кілька разів коригувала обсяги лімітів споживання світла.
У ДТЕК "Київські електромережі" попередили, що обмеження можуть бути продовжені до 9:00 17 травня, тобто завтрашньої пʼятниці.
Очільник компанії Володимир Кудрицький раніше, в ефірі телемарафону, припускав, що ситуація зі світлом може покращитися вже наступного тижня. Однак повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, у період спеки та увімкнення кондиціонерів, ні восени, коли українці знову будуть вмикати обігрівачі.
"Поточні обмеження енергоспоживання запроваджуються для всіх споживачів і рівномірно розподіляються між усіма областями. А для відновлення та перебудови пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми знадобиться тривалий час", - заявив Кудрицький.
Що таке блекаут
Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичне розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання.
Вважається, що слово увійшло в мовний побут після аварії в США, яка в 1965 році знеструмила Нью-Йорк.
Відключення світла - головне
Як повідомляв Главред, у середу ввечері, 15 травня, в усіх областях України запровадили аварійні відключення світла для промислових та побутових споживачів.
Через дефіцит потужностей українських електростанцій у четвер, 16 травня, діятимуть графіки погодинних відключень.
Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. А потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня.
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