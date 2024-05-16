По всій Україні завтра знову вимикатимуть світло: у які години

Причина відключень світла - збільшення споживання електроенергії під час похолодання та дефіцит потужностей українських електростанцій.

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Українцям завтра також вимикатимуть світло / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

У п'ятницю, 17 травня, по всій території України застосовуватимуть графіки відключення електроенергії. Відключення світла торкнуться як побутових споживачів, так і промислових. Про це повідомило "Укренерго".

За словами компанії, для побутових та промислових споживачів в Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00 діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Як зазначають в "Укренерго", дізнатися інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання електроенергії у вашому регіоні, можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

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"Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня", - пояснили у компанії.

Також в "Укренерго" зазначили, що обмеження розподілили рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, 14 травня в Україні зафіксували серйозний дефіцит електроенергії через російські обстріли та зростання споживання. Тому енергетики ввели аварійні відключення у всіх регіонах України.

Також ввечері 15 травня в Україні ввели аварійні відключення світла для промислових та побутових споживачів у всіх областях через дефіцит потужностей на електростанціях. У четвер, 16 травня, знову запровадили стабілізаційні відключення світла.

Як повідомляв Главред, Трипільська ТЕС (Київська область) та Зміївська ТЕС (Харківська область) зазнали руйнувань на 80% внаслідок російських атак, повідомив технічний директор "Центренерго" Євгеній Гаркавий. Їх відновлення займе 1,5-2 місяці, але найбільша проблема - це знищене та дороговартісне обладнання.

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