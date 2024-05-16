По всій Україні завтра знову вимикатимуть світло: у які години

У п'ятницю, 17 травня, по всій території України застосовуватимуть графіки відключення електроенергії. Відключення світла торкнуться як побутових споживачів, так і промислових. Про це повідомило "Укренерго".
За словами компанії, для побутових та промислових споживачів в Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00 діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Як зазначають в "Укренерго", дізнатися інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання електроенергії у вашому регіоні, можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.
"Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня", - пояснили у компанії.
Також в "Укренерго" зазначили, що обмеження розподілили рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
Відключення світла в Україні – останні новини
Нагадаємо, 14 травня в Україні зафіксували серйозний дефіцит електроенергії через російські обстріли та зростання споживання. Тому енергетики ввели аварійні відключення у всіх регіонах України.
Також ввечері 15 травня в Україні ввели аварійні відключення світла для промислових та побутових споживачів у всіх областях через дефіцит потужностей на електростанціях. У четвер, 16 травня, знову запровадили стабілізаційні відключення світла.
Як повідомляв Главред, Трипільська ТЕС (Київська область) та Зміївська ТЕС (Харківська область) зазнали руйнувань на 80% внаслідок російських атак, повідомив технічний директор "Центренерго" Євгеній Гаркавий. Їх відновлення займе 1,5-2 місяці, але найбільша проблема - це знищене та дороговартісне обладнання.
Читайте також:
- В Україні зростуть тарифи на світло: у Міненерго назвали причину здорожчання
- "Піднімуть до 3,5-4 грн": в Україні злетять тарифи на світло
- Постійні відключення світла по годинах введуть, чи ні: енергетики пояснили
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред