В Україні ввели аварійні відключення світла: діятимуть графіки погодинних відключень

Ввечері, 15 травня, у всіх областях України ввели аварійні відключення світла. Завтра, 16 травня, діятимуть графіки погодинних відключень для для промислових та побутових споживачів. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"З 19:25 до 22:00 "Укренерго" запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. З 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень (ГПВ)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають в "Укренерго", це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів та зробить роботу енергосистеми безпечнішою. Диспетчерський центр "Укренерго" вже розподілив ліміти споживання для кожного регіону.
Щоб дізнатися про обмеження в вашому регіоні, можна перевірити інформацію в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та їхніх сторінках у соцмережах.
"Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня", - пояснили у компанії.
Також в розповіли, що обмеження розподілили рівномірно між всіма регіонами. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
Новина доповнюється...
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред