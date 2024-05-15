В Україні ввели аварійні відключення світла: діятимуть графіки погодинних відключень

Причиною обмежень є збільшення споживання електроенергії під час похолодання та дефіцит потужностей українських електростанцій.

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В Україні - аварійні відключення світла/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ввечері, 15 травня, у всіх областях України ввели аварійні відключення світла. Завтра, 16 травня, діятимуть графіки погодинних відключень для для промислових та побутових споживачів. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"З 19:25 до 22:00 "Укренерго" запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. З 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень (ГПВ)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в "Укренерго", це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів та зробить роботу енергосистеми безпечнішою. Диспетчерський центр "Укренерго" вже розподілив ліміти споживання для кожного регіону.

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Щоб дізнатися про обмеження в вашому регіоні, можна перевірити інформацію в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та їхніх сторінках у соцмережах.

"Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня", - пояснили у компанії.

Також в розповіли, що обмеження розподілили рівномірно між всіма регіонами. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

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