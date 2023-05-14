Чи будуть восени парламентські вибори: Зеленський дав однозначну відповідь

Воєнний стан може завадити проведенню виборів до українського парламенту, які мали б відбутися восени поточного року.

https://glavred.net/ukraine/budut-li-osenyu-parlamentskie-vybory-zelenskiy-dal-odnoznachnyy-otvet-10470295.html Посилання скопійоване

Зеленський відповів, чи будуть восени 2023-го парламентські вибори/ Офіс президента України, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що парламентські вибори, які повинні були б відбутися восени 2023 року, можуть не відбутися. Дата їхнього проведення може бути перенесена.

Згідно з Конституцією нашої держави, вибори до українського парламенту відбуваються кожні чотири роки. Проте цього року воєнний стан може завадити провести їх. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю, яке було опубліковане у виданні The Washington Post.

За його словами, вибори можуть відбутися за умови завершення воєнного стану.

відео дня

"Якщо ми матимемо воєнний стан, у нас не буде виборів. Конституція забороняє будь-які вибори під час воєнного стану", – наголосив президент України.

Візит Зеленського до Риму, Берліну і Парижу

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, відвідав Італію з офіційним візитом. Це була перша поїздка українського гаранта в країну після повномасштабного нападу агресора Росії. У другій половині дня відбулася зустріч Зеленського з Папою Римським Франциском.

Зеленський після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні заявив про важливі рішення для захисту українського неба. Він зазначив, що вони обговорили співпрацю, зокрема, безпекову, військову. Український гарант не уточнив, про які саме рішення мовиться. Однак додав, що перемовини стосувались також реалізації "формули миру", про яку з Джорджією Мелоні говорили вже декілька разів.

Після візиту до Італії Зеленський прибув до Німеччини. У неділю, 14 травня, він зустрівся в Берліні зі своїм колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після візиту до Німеччини одразу вирушив до Франції. Його приліт до Парижу очікується ввечері у неділю, 14 травня. У Парижі запланована зустріч Зеленського і президента Франції Еммануеля Макрона. Повідомляється, що вони повинні зустрітися вранці у понеділок, 15 травня.

Читайте також: