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Зеленський із Берліна вирушив до Парижа: у ЗМІ розкрили ціль візиту

Альона Вороніна
14 травня 2023, 18:35 оновлено 14 травня, 18:40
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Прибуття українського президента до столиці Франції очікується ввечері цього дня. Це буде вже другий візит Зеленського до Парижу від початку вторгнення РФ.
Зеленський із Берліна вирушив до Парижа: у ЗМІ розкрили ціль візиту
Зеленський із Берліна вирушив до Парижа/ Instagram В. Зеленський

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Німеччини одразу вирушив до Франції. Його приліт до Парижу очікується ввечері у неділю, 14 травня.

Про це повідомляють AFP і Le Figaro із посиланням на свої джерела. Зазначається, що Париж буде наступним місцем, куди завітає Зеленський, після візитів до Риму, Ватикану та Берліну.

Прибуття президента України до столиці Франції очікується до кінця сьогоднішнього дня.

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За даними Le Figaro, він повинен прибути на авіабазу Велізі Віллакубле не дуже пізно ввечері. Зеленського зустрінуть прем'єрміністр Франції Елізабет Борн і міністр закордонних справ Катрін Колонна.

У Парижі запланована зустріч Зеленського і президента Франції Еммануеля Макрона. Зазначається, що вони повинні зустрітися вранці у понеділок, 15 травня.

У разі підтвердження таких даних, це буде вже другий візит президента України до Франції від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії. Попередній візит відбувся у лютому цього року. Тоді Зеленський зустрівся в Парижі з Макроном, а також канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Візит Зеленського до Риму і Берліну

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, відвідав Італію з офіційним візитом. Це була перша поїздка українського гаранта в країну після повномасштабного нападу агресора Росії. У другій половині дня відбулася зустріч Зеленського з Папою Римським Франциском.

Зеленський після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні заявив про важливі рішення для захисту українського неба. Він зазначив, що вони обговорили співпрацю, зокрема, безпекову, військову. Український гарант не уточнив, про які саме рішення мовиться. Однак додав, що перемовини стосувались також реалізації "формули миру", про яку з Джорджією Мелоні говорили вже декілька разів.

Після візиту до Італії Зеленський прибув до Німеччини. У неділю, 14 травня, він зустрівся в Берліні зі своїм колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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