Чи буде Путін наступати: Данилов розповів, що Захід допоможе Україні

Секретар РНБО заявив, що Україна отримає підтримку у разі повномасштабного вторгнення РФ / УНІАН

Країни Заходу запевнили, що допоможуть Україні у разі наступу російських військ. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.

"Не секрет, що ми обмінюємося розвідувальною інформацією, тому майже всі розуміють, що відбувається. Єдине, що залишилося невідомим, так це те, чи наступатиме [президент РФ Володимир] Путін, і якщо буде, то коли. Втім, ми повинні бути готові в будь-якому випадку і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні в разі настання часу "Ч", – зазначив Данилов у коментарі "Укрінформу".

Також секретар РНБО запевнив, що за підсумками зустрічі з Міністром оборони Канади Анітою Ананд, "ми чітко віддаємо собі звіт, що Канада, а також США і Великобританія – наші партнери".

читайте такожЧи піде Кремль на вторгнення в Україну: Кулеба назвав фактори, які можуть вплинути на Путіна"Ці країни нам багато допомагають і набагато глибше розбираються в процесах, які відбуваються сьогодні. Ми поговорили про співпрацю, причому взаємовигідну: коли в центрах підготовки наших бійців, які пройшли фронт, присутні іноземні інструктори, - вони також вчаться протистояти сучасним викликам", - заявив Данилов.

Раніше у Кремлі відповіли на побоювання України та Заходу про військове вторгнення вже цієї зими в нашу країну. Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, вони нікому не становлять загрози. У Путіна знову заявили про нібито дії НАТО поблизу кордонів РФ. Москва вживатиме заходів щодо забезпечення своєї безпеки.

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