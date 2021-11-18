У Путіна звинуватили Україну і розповіли про загрози військового вторгнення

Дмитро Пєсков / УНІАН

У Кремлі відповіли на побоювання України та Заходу щодо військового вторгнення вже цієї зими в нашу країну.

Як заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, вони нікому не становлять загрози.

У Путіна знову заявили про нібито дії НАТО поблизу кордонів РФ. Москва вживатиме заходів щодо забезпечення своєї безпеки.

Він прокоментував публікацію агентства "Блумберг" про можливі плани вторгнення на територію України.

"Подібні заголовки - не що інше, як порожнє безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози", - заявив Пєсков, передають РИА Новости.

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При цьому голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завитневич заявив, що Збройні Сили України готові протиставити російському агресору. Незважаючи на будь-які рішення з боку президента РФ Володимира Путіна.

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Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше опублікували відомості, згідно з якими Росія сконцентрувала війська біля кордонів України. Журналісти показали супутникові знімки переміщення російської техніки біля українських кордонів.

У НАТО підтвердили стягування Росією військ до кордонів України і заявили, що у Москви є серйозні можливості для того, щоб реалізувати військову операцію проти української держави.

Журналісти британського видання Financial Times стверджують, що спецслужби Заходу мають відомості про те, що на даний момент фіксується серйозна небезпека ймовірного військового вторгнення Росії в Україну. Відомості підтвердила заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

Головнокомандувач збройними силами Британії Нік Картер допустив сценарій, при якому може статися військове зіткнення НАТО і Росії. Причинами можуть стати міграційна криза біля кордонів Польщі і стягування росіянами військ до кордонів України.

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