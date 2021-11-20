"Легкого проходу, як у 2014-му, не буде": міністр оборони не вірить у велике вторгнення РФ в Україну

Олексій Резніков не вірить у великий наступ Росії / УНІАН

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що не вірить у великий наступ Росії і захоплення нових українських територій, яке прогнозують взимку. Він позитивно оцінює, що про загрозу ескалації на Донбасі почав говорити весь світ – це дозволить показати Кремлю, що "ціна цієї агресії для нього буде непомірною".

Відповідаючи на питання про нові дані української розвідки, глава Міноборони в інтерв'ю Голосу Америки зазначив, що дані розвідок українських і західних щодо розташування російських військ збігаються, але оцінки можуть бути різними.

"Ми не панікуємо, бо за 8 років цієї війни звикли до загрози. Відповідно, ми сприймаємо це більш спокійно тому що ми просто вже готові, а для них це так стало трохи неочікувано. Вони вважають що дані свідчать про зростання ризиків і я з ними погоджуюсь, бо є ознаки ескалації. Для нас важливо, що нарешті вони почали бити на сполох публічно і завдяки в тому числі засобам масової інформації, Washington Post, Politico та іншим, це привернуло увагу всього світу", – розповів глава Міноборони.

Резніков додав, що шукає в теперішній ситуації позитив, адже, "це привернуло увагу цивілізованого світу і зараз починається реакція, яка дає нам шанс продемонструвати агресору, що ціна цієї агресії для нього буде непомірною". Він наголосив, що у разі вторгнення, президенту Росії Володимиру Путіну доведеться заплатити високу ціну.

"Це втрата людських життів, це втрата економічна. Це втрата його оточення доступу до банківських рахунків. Ну і плюс давайте не забувати, що війни – це ще труни, в яких повертались російські солдати. Весняне дослідження російського дослідницького центру "Левада-центр" про основні страхи росіян показало, що страх номер один – це страх війни. Другий страх – це страх репресій. От чого бояться росіяни. Якщо більшість населення Росії боїться війни, то навіщо їх лідеру іти війною?" – запитав Резніков.

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Резніков також зазначив, що Україна очікує "реальну підтримку США перед серйозною загрозою агресії з боку Російської Федерації".

Що відомо про переміщення сил Росії поблизу кордону України

Першим про те, що війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною, в жовтні повідомило видання The Washington Post. Крім того, Politico оприлюднило супутникові фотографії, де нібито помітно, що Росія знову стягує війська.

Однак в українській розвідці заспокоювали, що стежать за всіма переміщеннями окупаційних сил. За їхніми даними, російських військ на кордоні не стало більше. Секретар РНБО Олексій Данилов навіть назвав інформацію "свідомою дезінформацією".

Президент Зеленський у зверненні 10 листопада назвав переміщення російських військ спробою психологічного тиску, яке більше не діє.

Між тим в Росії відкинули можливість вторгнення в Україну і звинуватили Київ у "нагнітанні ситуації". За словами першого заступника постпреда Росії в ООН Дмитра Полянського, Росія "не планує і ніколи не планувала" вторгнення на українську територію, але за умови, якщо "не піддасться провокаціям від України або когось ще".