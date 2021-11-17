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Загроза військового вторгнення Росії в Україну: Швеція готова відправити війська на підмогу Києву

17 листопада 2021, 13:03

Стокгольм готовий допомагати Києву в ситуації із загрозою територіальній цілісності і суверенітету України.

Швеція
Швеція готова відправити війська в Україну в рамках навчальної місії ЄС / Getty Images

Військовослужбовці Швеції можуть бути відправлені на територію України в рамках навчальної місії Євросоюзу. Такий крок розглядається Стокгольмом як підтримка територіальної цілісності та суверенітету Української держави. Приводом для подібного рішення може стати загроза військового вторгнення Росії в Україну. Про це заявив шведський міністр оборони Петер Хультквіст.

Як повідомляє Sveriges Radio, у вівторок, 16 листопада, він сказав про те, що Швеція готова перекинути своїх військових в Україну і підтримує Київ у захисті територіальної цілісності і суверенітету держави.читайте такожБитва військ країн ЄС з армією Росії за Україну: у Європі назвали сценарій відповіді на удар по Києву

"Ми розглядаємо це як дуже важливу частину в рамках позначення цілей ЄС щодо сприяння безпеці і суверенітету України", - зазначив Хультквіст.

Видання уточнило, що з ініціативою щодо відправки шведської місії в Україну виступили Латвія, Литва та Естонія. Привід - інформація зі США про посилення військ Росії поблизу українських кордонів.

При цьому глава Міноборони Швеції не став розкривати деталей щодо того, яку кількість військових можуть відправити в Україну, і якою конкретно буде навчальна місія.

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"Звичайно, ми повинні бути відкриті для того...якщо просуваємо це питання і вважаємо, що повинні його підтримати", - додав міністр.

Також Хультквіст підкреслив, що наразі вся увага Європи закцентована на ситуації біля білорусько-польського кордону, при цьому слід і надалі демонструвати підтримку Києва в будь-який час.

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше опублікували відомості, згідно з якими Росія сконцентрувала війська біля кордонів України. Журналісти показали супутникові знімки переміщення російської техніки біля українських кордонів.

У НАТО підтвердили стягування Росією військ до кордонів України і заявили, що у Москви є серйозні можливості для того, щоб реалізувати військову операцію проти української держави.

Журналісти британського видання Financial Times стверджують, що спецслужби Заходу мають відомості про те, що наразі фіксується серйозна небезпека ймовірного військового вторгнення Росії в Україну. Відомості підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Головнокомандувач збройними силами Британії Нік Картер припустив сценарій, за якого може статися військове зіткнення НАТО і Росії. Причинами можуть стати міграційна криза біля кордонів Польщі і стягування росіянами військ до кордонів України.

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