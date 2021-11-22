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Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: у Франції пригрозили Кремлю наслідками

22 листопада 2021, 09:29

У МЗС Франції озвучили неприємний сценарій для Росії.

Жан-Ів Ле Дріан
Жан-Ів Ле Дріан попередив РФ про наслідки / Reuters

Франція стурбована нарощуванням російських військ уздовж кордону з Україною. Про це заявив Міністр закордонних справ країни Жан-Ів Ле Дріан.

Дипломат попередив, що вторгнення матиме для Кремля важкі наслідки, писати Bloomberg.

В останні тижні США попередили своїх європейських союзників, що Росія може планувати повторення вторгнення на Україну у 2014 році, пославшись на нове нарощування танків і військ уздовж кордону. Кремль заперечує будь-які агресивні наміри.

"Будь-яке порушення кордону, будь-яке вторгнення призведе до надзвичайно серйозних наслідків", - заявив Ле Дріан.

читайте такожТут буде пекло: наскільки ймовірно вторгнення Росії в Україну взимкуГлава МЗС Франції також додав, що важливо знайти "спосіб працювати разом", навіть попри те, що "авторитарні" схильності президента Володимира Путіна в останні місяці стали більш помітними.

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Наскільки реальна загроза вторгнення РФ?

Вже кілька тижнів не вщухають обговорення можливого вторгнення РФ на територію України.

Про те, що війська РФ знову концентруються на кордоні, в жовтні повідомило видання The Washington Post. Крім того, Politico оприлюднило супутникові фотографії, де нібито помітно, що Росія знову стягує війська.

Пізніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що Росія готує вторгнення в Україну на кінець січня-початок лютого: вона планує завдавати ударів через сусідню Білорусь, по східних областях та Одесі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що нова наступальна операція Російської Федерації проти України є однією з опцій, яку розглядає керівництво РФ і особисто президент Володимир Путін. За його словами, Україна повинна не піддаватися на провокації, в тому числі в інформаційному просторі.

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Автор: Сергій Кущ
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Франция військове вторгнення військова агресія РФ
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