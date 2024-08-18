"Матиме великий вплив": авіація ЗСУ підірвала другий важливий міст на Курщині

Українська авіація знищила вже другий міст через річку Сейм у Курській області. Це матиме великий вплив на ворога, адже позбавляє його логістичних можливостей.
"Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій!", - повідомив у Telegram командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Він подякував за професіоналізм і результат.
Дивіться відео - ЗСУ знищили ще один міст у Курській області:
Зазначимо, російські Telegram-канали писали, що знищено міст у селі Зване.
Через цей міст йшло постачання російських частин на Курському напрямку.
Раніше внаслідок атаки завалився міст у сусідньому Глушковому.
"Таким чином, у Глушківському районі залишився єдиний міст у селі Кариж, після очевидного швидкого знищення якого постачання угруповання ЗС РФ, яке обороняє район, (зокрема, прикордонного Теткіно) ляже на понтони і човни. Однак у разі серйозного тиску противника, таких шляхів постачання може і не вистачити", - написав один із Z-каналів.
У Курській області підірвано важливий міст
16 серпня стало відомо, що в районі села Зване Глушківського району Курської області підірвано автомобільний міст через річку Сейм. Через обвалення мосту відрізано частину Глушківського району - понад 28 населених пунктів. Тепер евакуювати жителів цих сіл можна лише по воді.
В Інституті вивчення війни повідомили, що Збройні сили України зруйнували також два мости в Глушківському районі Курської області. За даними російських джерел, атаки українських військових із реактивних систем залпового вогню HIMARS зруйнували мости в Глушковому і Званому на південний схід від Корінєвого.
Зазначимо, Україна контролює 82 населених пункти в Курській області, розповів головком ЗСУ Олександр Сирський 15 серпня президенту Володимиру Зеленському. Війська просунулися в глибину оборони росіян на 35 кілометрів.
Операція в Курській області РФ
6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.
Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".
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