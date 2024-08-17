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Військові завдання ЗСУ у Курську: Світан розкрив вражаючий сценарій подій

Юлія Закрепа
17 серпня 2024, 22:52
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Якщо буде розширено географію зони, підконтрольної ЗСУ, на території РФ, то лінія фронту зменшиться, вважає Світан.
Військові завдання ЗСУ у Курську: Світан розкрив вражаючий сценарій подій
Яке завдання ЗСУ у Курську / колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

На сайті Главред відбувся чат із військовим експертом, полковником запасу Збройних сил України Романом Світаном. Він розповів, які військові завдання вирішує входження української армії в Курську область та у чому задум військового командування.

Військовий експерт зазначив, що Курська операція націлена на створення санітарної зони і це основне завдання. Це необхідно зробити, щоб забезпечити безпеку Сумщини, прилеглої до Курської області РФ.

"У Суджі було зібрано угруповання військ противника чисельністю кілька тисяч осіб. Росіяни планували в Сумській області провести приблизно таку саму операцію, як і на Харківщині. Про підготовку цієї операції ми неодноразово чули впродовж останніх місяців, просто в росіян не доходили руки до цього напрямку. І ось коли противник почав розгортати бойові порядки, було вирішено завдати превентивного удару і створити санітарну зону на російській території", - зазначив Світан.

Експерт також додав, що це мінімальне завдання і ЗСУ його вже виконали на 100%, причому на відмінно. Це завдання вирішено з високою майстерністю і професіоналізмом.

"Наші війська просочилися серед розгорнутих порядків росіян, вимкнувши їм радіозв'язок, і розвіяли російське угруповання, яке загрожувало Сумам із боку Суджі. І зараз створюється санітарна зона. Санітарна зона - це фортифікаційні споруди, серйозний укріпрайон зі смугою забезпечення і мінними полями. Хочу підкреслити, що мінні поля будуть на російській території, і ці "проліски" вони ще років сто будуть виколупувати", - пояснив Світан.

Він вважає, якщо буде розширено географію зони, підконтрольної ЗСУ, на території РФ, то лінія фронту зменшиться. Лінія кордону ламана і становить близько 600 км, а з розширенням санітарної зони лінія фронту зменшиться до 400 км. А зараз уже приблизно 60 км із цих 400 км позначено.

"Подальше розширення географії дасть нам змогу утримати цей напрямок. Це перше завдання, яке ми виконуємо операцією в Курській області: знищили угруповання противника там і створюємо санітарну зону", - повідомив Світан.

"Усе це змусить російське військове керівництво зупинити наступ на східному фронті, зняти звідти резерви і перекинути їх на північний фронт, щоб спробувати захистити Москву. І це наше друге завдання, яке вже вирішується. Напрямок на Москву - це край неляканих ідіотів: там абсолютно порожньо, можна зганяти на Москву і повернутися звідти протягом доби, не зустрівши практично жодного блокпоста. Тільки зараз у районі столиці росіяни починають організовувати блокпости", - зазначив Світан.

Він також зазначив, що третє завдання - знищення російських логістичних ланцюжків перекидання військової техніки, амуніції та палива. У районі Суджі проходить залізниця з Білорусі на Бєлгород і на південь взагалі. Тобто паливо з Мозирського НПЗ до Бєлгорода йшло якраз повз Суджу. Зараз цей потік перекрито.

"Четверте завдання, яке буде вирішено, якщо росіяни не відреагують серйозно (а поки що з їхнього боку серйозності не видно), - це вихід ЗСУ на Курську АЕС, знищення генерації та енергорозподілу. Це буде приблизно дзеркальна дія, подібна до тієї, що росіяни зробили із Запорізькою АЕС. П самій АЕС завдавати ударів ми не будемо, адже це ядерний об'єкт, і його ніхто чіпати не стане. А ось трансформатори, фідери, лінії електропередач - усе це може бути знищено і відключено. Такі дії призведуть до того, що реактори будуть заглушені і переведені в "холодний" режим, як зараз на ЗАЕС", - розповів Роман Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Дивіться відео чату з Романом Світаном з аналізом перспектив Курської операції ЗСУ:

Нагадаємо, що Роман Світан заявив, що Путін точно готує серйозну відповідь для України за Курську область. У найближчий час Росія може провести масштабну ракетну, або дронову атаку, тому варто бути пильними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Світан сказав, що саме зможе вигнати окупантів з України. За словами експерта, ленд-ліз передбачає передачу саме озброєння, тобто тієї зброї, що вже лежить на складах і буде відновлюватися.

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