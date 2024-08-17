У РФ говорять про втечу росіян у Курській області: які території зайняли ЗСУ

Російські пропагандисти говорять про відступ армії РФ у районі населеного пункту Тьоткіно.

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Росіяни відступають у Курській області / Генштаб ЗСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Унаслідок наступу Збройних сил України російські війська були змушені відступити на східний берег річки Сейм у Курській області.

Про це пишуть російські військові пропагандисти. При цьому вони говорять про відступ армії РФ у районі населеного пункту Тьоткіно.

/ Telegram/Colonelcassad

За даними росіян, населені пункти нібито евакуйовано, а два мости, у населених пунктах Тьоткіно і Попове-Лежачі, "підірвано" під час підходу українських бійців.

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/ Telegram/Colonelcassad

Як стверджують російські військові пропагандисти, підрозділи російської армії нібито "зайняли нові підготовлені рубежі оборони".

/ Telegram/Colonelcassad

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Курській області українські сили розширили позиції і взяли полонених. Під час операції в Курській області українським силам вдалося поповнити обмінний фонд для нашої держави, повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді головкому ЗСУ Олександру Сирському.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Курській області підірвано важливий міст. У районі села Зване Глушківського району Курської області підірвано автомобільний міст через річку Сейм.

Як повідомлялося раніше, Україна контролює 82 населених пункти в Курській області, розповів головком ЗСУ Олександр Сирський 15 серпня президенту Володимиру Зеленському. Війська просунулися в глибину оборони росіян на 35 кілометрів.

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