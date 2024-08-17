ЗСУ прорвались вперед на Курщині та знищили мости: аналітики ISW розкрили деталі

Збройні сили України зруйнували також два мости в Глушковському районі Курської області.

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ЗСУ прорвались на Курщині / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ продовжили просування на південний схід від міста Суджа у Курській області.

Російські військові блогери писали, що українські війська просунулися на схід від селища Мирне та на південь від Спального, що на південний схід від Суджі. А оприлюднені 15 серпня геолокаційні знімки вказують на нещодавню активність українських військ у межах селища Борки на південний схід від міста, йдеться у звіті ISW.

"Російські блогери зазначають, що невеликі українські мобільні групи продовжують обмежені атаки за чинною лінією зіткнення у Курській області, а українські військові продовжують атаки біля Кореневе та на захід від селища Снагость (на південь від Кореневе)", - йдеться у повідомленні. відео дня

ЗСУ просунулись у Курській області / скріншот: deepstatemap

"Оприлюднені 15 і 16 серпня геолокаційні кадри свідчать, що українські війська продовжують діяти на всій заявленій максимальній межі просування українських військ у Курській області, зокрема поблизу Суджі", - пишуть аналітики ISW.

Збройні сили України зруйнували також два мости в Глушковському районі Курської області. За даними російських джерел, атаки українських військових з реактивних систем залпового вогню HIMARS зруйнували мости у Глушковому і Званному на південний схід від Кореневого.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 16 серпня, показують, що міст у Глушковому зруйнувався після удару. Російські військові блогери зазначили, що знищення мосту ускладнить роботу російських наземних ліній зв'язку в цьому районі", - зазначають аналітики.

Раніше аналітики повідомили, що ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт у Курській області. Йдеться про село Борки. Це населений пункт у Суджанському районі.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що підрозділи ЗСУ поглиблюють прорив у Курській області і Україна рухається у напрямку стратегічної цілі, яку поставили для проведення цієї спецоперації. Водночас українці зважають на гуманітарні потреби місцевого населення, оскільки дотримуються правил ведення війни.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Що відбувається на Курщині

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав головну ціль операції наступу ЗСУ на Курську область. Радник глави ОП переконаний, що переговори з Росією будуть можливими тільки в тому разі, якщо Путін розумітиме, що для нього зросла ціна війни.

Москва у паніці готується оголосити нову мобілізацію. За словами трьох анонімних джерел, близьких до Кремля та міністерства оборони Росії, армія не отримує достатньої кількості нових солдатів, щоб впоратися із втратами на передовій.

Стало відомо три можливі сценарії подальших дій ЗСУ в Курську. Нездатність Росії провести швидку контратаку спантеличує деяких українських офіцерів. Замість того щоб перекидати війська з Донбасу до Курська, Кремль, можливо, планує асиметричну відповідь.

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