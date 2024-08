ЗСУ прорвались вперед на Курщині та знищили мости: аналітики ISW розкрили деталі

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ продовжили просування на південний схід від міста Суджа у Курській області.

Російські військові блогери писали, що українські війська просунулися на схід від селища Мирне та на південь від Спального, що на південний схід від Суджі. А оприлюднені 15 серпня геолокаційні знімки вказують на нещодавню активність українських військ у межах селища Борки на південний схід від міста, йдеться у звіті ISW.

"Оприлюднені 15 і 16 серпня геолокаційні кадри свідчать, що українські війська продовжують діяти на всій заявленій максимальній межі просування українських військ у Курській області, зокрема поблизу Суджі", - пишуть аналітики ISW.

Збройні сили України зруйнували також два мости в Глушковському районі Курської області. За даними російських джерел, атаки українських військових з реактивних систем залпового вогню HIMARS зруйнували мости у Глушковому і Званному на південний схід від Кореневого.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.